甘肅一公立醫院拖欠15個月薪水　官方：財政補助不足實屬無奈

近日有內地網友上網控訴，甘肅平涼涇川中醫院拖欠職工15個月工資，當地官方表示由財政補助不足，醫院負債率逐年增加，欠薪實屬無奈，目前正逐漸補發。

收入仰賴績效工資

綜合內媒報道，該名網友上人民網領導留言板反映，涇川縣中醫院拖欠職工工資，績效15個月還在繼續，臨聘人員每月僅1,000多元人民幣（約1,103港元）的工資，基本生活無法得到保障。據悉，該醫院工資主要由基本工資與績效工資構成，一般基本工資甚低，主要收入仰賴績效工資。

對此涇川縣委辦公室後回復稱，經調查，涇川縣中醫醫院屬財政差額撥款單位，近年來，受疫情等因素影響，醫院收入銳減，加上政策性支出增長較快，財政補助不足，醫院負債率逐年增加，因醫院資金困難，工資推遲一月發放，拖欠15個月績效工資實屬無奈之舉。