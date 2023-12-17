熱門搜尋:
天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-17 16:15:00

甘肅一公立醫院拖欠15個月薪水　官方：財政補助不足實屬無奈

分享：

甘肅一公立醫院拖欠15個月薪水　官方：財政補助不足實屬無奈

近日有內地網友上網控訴，甘肅平涼涇川中醫院拖欠職工15個月工資，當地官方表示由財政補助不足，醫院負債率逐年增加，欠薪實屬無奈，目前正逐漸補發。

收入仰賴績效工資

綜合內媒報道，該名網友上人民網領導留言板反映，涇川縣中醫院拖欠職工工資，績效15個月還在繼續，臨聘人員每月僅1,000多元人民幣（約1,103港元）的工資，基本生活無法得到保障。據悉，該醫院工資主要由基本工資與績效工資構成，一般基本工資甚低，主要收入仰賴績效工資。

對此涇川縣委辦公室後回復稱，經調查，涇川縣中醫醫院屬財政差額撥款單位，近年來，受疫情等因素影響，醫院收入銳減，加上政策性支出增長較快，財政補助不足，醫院負債率逐年增加，因醫院資金困難，工資推遲一月發放，拖欠15個月績效工資實屬無奈之舉。

將核算發放4月份績效工資

職工基本工資按照出勤情況發放，現已發放至11月份。12月12日，縣中醫院為全院職工發放了2023年3月份績效工資，近期，將核算發放2023年4月份績效工資。

下一步，縣衛健局將督促醫院積極拓展診療項目，努力增加業務收入，在業務收入盈餘的情況下，儘快補發拖欠績效。同時，進一步優化臨聘人員工資待遇，修訂臨聘人員薪酬方案，並結合醫院實際，適當提高臨聘人員福利待遇。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

保暖食物｜（am730製圖）

保暖食物丨辣椒、薑黃、老薑等6種暖身食材 為身體加熱 忌飲酒或咖啡!（am730製圖） 保暖食物｜老薑（am730製圖） 保暖食物｜薑黃（am730製圖） 保暖食物｜辣椒（am730製圖） 保暖食物｜黑椒（am730製圖） 保暖食物｜蒜頭（am730製圖） 保暖食物｜肉桂（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受