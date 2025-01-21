甘肅公安破考車牌「出貓」 考生戴微型耳機靠無人機通水

甘肅省蘭州市公安破獲全省首宗利用無人機的駕駛考試作弊案。甘肅蘭州市公安局交警支隊，近日於駕駛考試，發現有人涉用無人機協助駕考同伴考路試，利用微型耳機實時「教路」如何應付路況。

蘭州公安指於去年8月15日，蘭州市裕華金蘋果機動車考場正進行科目二考試，駐場民警監控一名姓楊考生的音視訊時，發現考試車內傳來異常聲響。民警接報到場後，發現考場上空有一架無人機盤旋，被識破後即時飛離，經檢查，在姓楊考生的車上發現相關作弊電子裝置，包括微型耳機、偽裝成佛鍊的藍牙接收器。



姓楊考生作弊敗露後，承認與同伴李X釗合謀，利用無人機作弊。李X釗事前視察過考場後，在無人機裝上高畫質鏡頭及無線音訊傳輸裝置，可拍到駕駛考試情況，當無人機發現姓楊考生在考試中遇到操作難題，便會用語音告知對方應對處理方法，李X釗為此獲1,800元(人民幣、下同)報酬。榆中縣人民法院現已判處李X釗有期徒刑8個月，並處罰金3,000元。

根據《機動車駕駛證申領和使用規定》，申請人在考試過程中有賄賂、舞弊行為的，取消考試資格，已經通過考試的其他科目成績無效，公安機關交通管理部門處2,000元以下罰款；申請人在一年內不得再次申領機動車駕駛證。