甘肅公路上汽車煞車失靈　兩人時速115驚險狂奔490公里

根據《極目新聞》，23歲的當事司機馬世華透露，他在蘭州送貨打工。當天下午從蘭州出發準備回家，上高速後將速度定在時速115公里。過了一會車流量較大，他踩煞車時感覺不對勁，速度降不下來，定速巡航也關不了。他說，當時同車的女性朋友快嚇哭，他隨即報警求助並連繫汽車經銷商，但試了各種辦法都沒有效。

甘肅蘭海高速公路近日出現驚險一幕。一名司機17日下午駕駛小客車時遭遇定速巡航故障、煞車失靈，車輛以時速115公里狂奔490公里，直至燃油耗盡才停下。該駕駛19日上午接受內媒專訪時憶述，當時他下車後嚇到全身發抖無法說話。

「只能靠自己了！」

馬世華說，當時雖然有些頭皮發麻，但「只能靠自己了！」，控制情緒保持鎮定，打開雙黃燈並一直按住喇叭。有時候超車超不過去，只能通過應急車道超車，其中有好幾次危險超車，但沒辦法只能強超。

過了10、20分鐘，到臨洮高速路口時，交警開始幫忙開道，並通知前方高速交警封閉高速入口。馬世華表示，當前後有10多輛警車等護航後，緩解了一些緊張感。儘管過程中他又嘗試過很多種方式，但就是無法降速。