甘肅地震｜一家五口包括孕婦遭泥漿掩埋罹難　長輩臨終仍用棉被緊護孩童

甘肅省積石山縣18日深夜發生6.2級地震引發「砂湧」。救援人員21日在事發地附近一棟民宅，發現遇難的一家5口，3位大人用棉被將2名孩子緊護在懷中，場面令人鼻酸。

徒手將周圍的泥水刨開

據國家消防救援局微博的消息，積石山強震引發青海省海東市民和縣中川鄉金田村、草灘村發生砂湧，也就是土壤液化。泥沙將道路掩埋，部分民房倒塌或淹沒在泥沙之下，造成多人失聯。

消防搜救隊21日14時許，在草灘村一處民宅尋找失聯人員時。目睹了一個令人震驚的場景，3個成人圍成一圈似乎在保護着甚麽。搜救人員趕緊徒手將周圍的泥水刨開，將3個成人抬出後發現，2名孩童被以棉被緊緊保護住，如此地場景也令救援人員感到相當心痛。