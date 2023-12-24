甘肅地震｜一家五口包括孕婦遭泥漿掩埋罹難　長輩臨終仍用棉被緊護孩童

甘肅省積石山縣18日深夜發生6.2級地震引發「砂湧」。救援人員21日在事發地附近一棟民宅，發現遇難的一家5口，3位大人用棉被將2名孩子緊護在懷中，場面令人鼻酸。
徒手將周圍的泥水刨開
據國家消防救援局微博的消息，積石山強震引發青海省海東市民和縣中川鄉金田村、草灘村發生砂湧，也就是土壤液化。泥沙將道路掩埋，部分民房倒塌或淹沒在泥沙之下，造成多人失聯。
消防搜救隊21日14時許，在草灘村一處民宅尋找失聯人員時。目睹了一個令人震驚的場景，3個成人圍成一圈似乎在保護着甚麽。搜救人員趕緊徒手將周圍的泥水刨開，將3個成人抬出後發現，2名孩童被以棉被緊緊保護住，如此地場景也令救援人員感到相當心痛。
現場進行了集體默哀
這一家5口分別是爺爺、嫲嫲、姑姑和兩個孫子，其中姑姑有孕在身。搜救人員強忍著淚水繼續用雙手刨出周邊的泥水，直至現場清除作業完成，待被困人員全部挖出後，現場進行了集體默哀。
據《中國地震台網》中心高級工程師韓顏顏介紹，砂湧是指「在強震發生後，由於地殼的震動，地下深處的含水沙土會進行一種強烈液化的現象，這種液化的沙層，會沿著一定的通道，受到擠壓，就會直接達到地表，形成我們看到的砂湧現象」。
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