甘肅地震｜內地網民批7部iPhone都無預警　蘋果客服解釋：須向政府申請

據《白鹿視頻》報導，大陸甘肅白銀一名網友自拍影片，稱7台iPhone在地震來襲時，全都沒有地震預警通知，詢問蘋果客服則回覆稱，地震預警需要和當地政府申請，單憑（蘋果）手機不具備測試到地震的功能。建議暫時下載第三方預警App，後續系統工程師會收集客戶需求，有這個需求的話後續工程部會去研究這些功能。

甘肅積石山縣18日午夜發生6.2級地震，有內地網友批評家中7部iPhone都沒發出地震預警，反觀國產手機都有，引發熱議。對此蘋果客服回應，「要和當地的政府申請」，建議下載直接第三方預警 App。

預警只限地震比較頻繁國家和地區

據《白鹿視頻》報道，甘肅白銀一名網友自拍影片，稱7部iPhone在地震來襲時，全都沒有地震預警通知，詢問蘋果客服則回覆稱，地震預警需要和當地政府申請，蘋果手機不具備測試到地震的功能。建議暫時下載第三方預警App，後續系統工程師會收集客戶需求，有這個需求的話，後續工程部會去研究這些功能。

據悉，iPhone確實是有地震預警功能，但目前只限地震比較頻繁國家和地區才會有，比如日本、海地。在中國如果想要實現該功能，需要去應用商店下載地震預警App使用。