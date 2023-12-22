甘肅地震｜內地網民批7部iPhone都無預警　蘋果客服解釋：須向政府申請

甘肅積石山縣18日午夜發生6.2級地震，有內地網友批評家中7部iPhone都沒發出地震預警，反觀國產手機都有，引發熱議。對此蘋果客服回應，「要和當地的政府申請」，建議下載直接第三方預警 App。
預警只限地震比較頻繁國家和地區
據《白鹿視頻》報道，甘肅白銀一名網友自拍影片，稱7部iPhone在地震來襲時，全都沒有地震預警通知，詢問蘋果客服則回覆稱，地震預警需要和當地政府申請，蘋果手機不具備測試到地震的功能。建議暫時下載第三方預警App，後續系統工程師會收集客戶需求，有這個需求的話，後續工程部會去研究這些功能。
據悉，iPhone確實是有地震預警功能，但目前只限地震比較頻繁國家和地區才會有，比如日本、海地。在中國如果想要實現該功能，需要去應用商店下載地震預警App使用。
多款地震預警App登上免費App前三名
據《澎湃新聞》記者實測，將多部iPhone手機更新至最新版本，然「通知」一欄底部並無「政府警報」選項。詢問蘋果公司客服稱：「iPhone是有這個功能（地震預警）的，但有些國家和地區不適用，如果不提供震源位址給我們，我們就沒有辦法，用戶可以下載第三方App使用。」
搜索發現，地震發生後，蘋果中國內地區應用商店內，多款地震預警App超越鐵路12306，登上免費App排行的前三名。其中首位的是成都高新減災研究所的「地震預警」App，該機構也是多款國產Android手機的合作方，而三星手機方面也回應稱「需要下載第三方App來使用這個功能」。
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