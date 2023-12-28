甘肅地震｜「加拿大鵝」賑災羽絨服被指二手平台轉售 安徽男造謠遭刑拘

甘肅臨夏州積石山縣日前發生6.2級地震，大批災民嚴寒下在戶外棲身。知名服裝品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）向災區捐贈逾2,000件羽絨外套及防寒物資，不過有網民在二手平台「閒魚」發現，有賣家自稱有數百件捐助災區的加拿大鵝，每件售價8,500元人民幣（下同）。官方及後闢謠消息不實，指是使用者為蹭熱點編造資訊，屬惡意行銷引流，平台已下架商品並永久封禁涉事帳號。安徽宿州公安指，已將涉嫌造謠男子刑事拘留。
「平安宿州」微信公眾號昨日(27日)晚上通報，26歲無業男劉X輝在某二手交易平台發布「售賣某品牌捐贈甘肅地震災區羽絨服」的帖文，經公安機關調查，劉男為博人眼球、吸引流量，故意借近期救災熱點事件編造謠言信息，造成不良社會影響，目前已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
已運達地震災區
加拿大鵝捐贈的這批賑災物資總價值達1,500萬餘元，包括1,000件保暖衝鋒衣、500個睡袋、2,001件加拿大鵝羽絨服、74副手套、3000包暖貼和3,000個保溫水杯。上海市慈善基金會發布聲明稱，2,001件加拿大鵝羽絨服已運達甘肅積石山地震災區，網傳倒賣等不實訊息已對地震災區的支援和救災行動造成了不良影響。針對這些情況，該會高度重視並已向相關部門提出申明，對於造謠傳謠的行為，也會依法追究與誹謗者相關的法律責任。