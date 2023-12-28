甘肅地震｜「加拿大鵝」賑災羽絨服被指二手平台轉售 安徽男造謠遭刑拘

甘肅臨夏州積石山縣日前發生6.2級地震，大批災民嚴寒下在戶外棲身。知名服裝品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）向災區捐贈逾2,000件羽絨外套及防寒物資，不過有網民在二手平台「閒魚」發現，有賣家自稱有數百件捐助災區的加拿大鵝，每件售價8,500元人民幣（下同）。官方及後闢謠消息不實，指是使用者為蹭熱點編造資訊，屬惡意行銷引流，平台已下架商品並永久封禁涉事帳號。安徽宿州公安指，已將涉嫌造謠男子刑事拘留。

「平安宿州」微信公眾號昨日(27日)晚上通報，26歲無業男劉X輝在某二手交易平台發布「售賣某品牌捐贈甘肅地震災區羽絨服」的帖文，經公安機關調查，劉男為博人眼球、吸引流量，故意借近期救災熱點事件編造謠言信息，造成不良社會影響，目前已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。