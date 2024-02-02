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中國
2024-02-02 16:31:58

甘肅地震│女商人捐中學400件羽絨服 寄17個包裹只收到1個

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甘肅臨夏州積石山縣去年12月發生6.2級地震，大量災民在零下溫度失去家園。四川一間服裝店女東主投訴，她捐贈的400件、價值十多萬元人民幣(下同)的羽絨服及毛衣，透過中國郵政快遞寄到甘肅一間指定中學卻全部丟失

甘肅臨夏州積石山縣去年12月發生6.2級地震，大量災民在零下溫度失去家園。四川一間服裝店女東主投訴，她捐贈的400件、價值十多萬元人民幣(下同)的羽絨服及毛衣，透過中國郵政快遞寄到甘肅一間指定中學卻全部丟失

甘肅臨夏州積石山縣去年12月發生6.2級地震，大量災民在零下溫度失去家園。四川一間服裝店女東主投訴，她捐贈的400件、價值十多萬元人民幣(下同)的羽絨服及毛衣，透過中國郵政快遞寄到甘肅一間指定中學，惟17個包裹校方只收到1個。中國郵政聲稱已把羽絨服及毛衣當愛心物資發放，但具體去向不明，只會賠償7倍郵費，即約3,400元，女東主表明不能接受。

四川一間服裝店女東主投訴，她捐贈的400件、價值十多萬元人民幣的羽絨服及毛衣，透過中國郵政快遞寄到甘肅一間指定中學卻全部丟失。中國郵政聲稱已把羽絨服及毛衣當愛心物資發放，但具體去向不明。（影片截圖） 四川一間服裝店女東主投訴，她捐贈的400件、價值十多萬元人民幣的羽絨服及毛衣，透過中國郵政快遞寄到甘肅一間指定中學卻全部丟失。中國郵政聲稱已把羽絨服及毛衣當愛心物資發放，但具體去向不明。（影片截圖） 四川一間服裝店女東主投訴，她捐贈的400件、價值十多萬元人民幣的羽絨服及毛衣，透過中國郵政快遞寄到甘肅一間指定中學卻全部丟失。中國郵政聲稱已把羽絨服及毛衣當愛心物資發放，但具體去向不明。（影片截圖）

中國郵政稱派到其他地方 去向不明

影片發佈者楊女士稱，去年12月28日，她向甘肅積石山縣一學校捐贈了一批羽絨服及毛衣，但時隔一個月，學校仍未收齊她捐贈的物資。隨後楊女士從學校老師得知，羽絨服及毛衣已被捐贈派發到其他地方。她對此質疑：「我指定地點捐贈的衣物，他們憑甚麼隨意處置？」

內媒報道自發生地震後，楊女士作為服裝東主，聯繫上積石山縣一學校，決定捐贈羽絨服及毛衣各200件，中國郵政快遞員上門收貨，並將衣物分為17個包裹發出。但一周後，楊女士卻發現物流信息出現異常停滯。她隨即聯繫學校一位老師，及後才得知衣物已經被當地郵政作為其他援助項目的用品派發。

後來郵政工作人員稱在庫房找到17個包裹中的1個，故學校最終只收到該一包裹，「失蹤」的16個包裹找不回來，只能按照未保價郵件最高賠償7倍郵費，16件郵件合計3404.8元。

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雙方最終達解決方案  惟不方便公開

楊女士表明不能接受賠償方案，「不管他們賠多少，至少不能是3,400元，賠償的錢我也會繼續採購物資送往災區。」及後郵政工作人員回應稱，已與當事人達成解決方案，但不方便透露。
 

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