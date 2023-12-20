甘肅地震｜拉麵店老闆赴災區煮麵予捱餓災民 寒風下老人以體溫溶化冰水予兒童飲用(多圖)

內地甘肅日前發生6.2級強震，造成最少127死及逾700傷，多人失蹤。災情夾雜寒冬，令一名在蘭州經營拉麵店的男子，連夜到家鄉災區發送免費拉麵熱食。 《澎湃新聞》報導，甘肅積石山強震發生於12月18日深夜11時59分，正是許多人熟睡之時，突如其來的天搖地動讓民眾無暇顧及其他，只能先逃生保命。且因時值嚴冬，眾人擠在臨時安置點取暖，有些小孩只能舔結成冰的礦泉水解渴。甘肅地震災區，有老人家用體溫溶化結冰的水，好讓兒童飲用。

而甘肅臨夏回族自治州大河家鎮的安置點內，有廿多名廚師在路邊架起臨時攤位，忙著煮麵分送給災民果腹。領頭的馬姓男子表示，自己原本在甘肅蘭州經營24小時拉麵店，地震當時他在店裡看到許多人逃到室外。至19日凌晨2時許他決定先關店，帶著店裡20名廚師和2萬人份的食材，連夜趕往支援，到清晨7時許才抵達災區。直到中午，這臨時麵店已經送出1萬份餐點。馬姓男子感慨表示，「我是個手藝人，能用這個手藝為家鄉提供一點微薄的力量，很高興，真的很高興」。