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中國
2023-12-20 11:33:00

甘肅地震｜拉麵店老闆赴災區煮麵予捱餓災民 寒風下老人以體溫溶化冰水予兒童飲用(多圖)

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甘肅地震｜拉麵店老闆赴災區煮麵予捱餓災民 寒風下老人以體溫溶化冰水予兒童飲用(多圖)

甘肅地震｜拉麵店老闆赴災區煮麵予捱餓災民 寒風下老人以體溫溶化冰水予兒童飲用(多圖)

內地甘肅日前發生6.2級強震，造成最少127死及逾700傷，多人失蹤。災情夾雜寒冬，令一名在蘭州經營拉麵店的男子，連夜到家鄉災區發送免費拉麵熱食。

《澎湃新聞》報導，甘肅積石山強震發生於12月18日深夜11時59分，正是許多人熟睡之時，突如其來的天搖地動讓民眾無暇顧及其他，只能先逃生保命。且因時值嚴冬，眾人擠在臨時安置點取暖，有些小孩只能舔結成冰的礦泉水解渴。甘肅地震災區，有老人家用體溫溶化結冰的水，好讓兒童飲用。

甘肅6.2級地震，馬姓男老闆和店裡20個廚師到災區免費煮麵予災民。（微博@澎湃新聞） 甘肅6.2級地震，馬姓男老闆和店裡20個廚師到災區免費煮麵予災民。（微博@澎湃新聞） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣，災民食杯麵充飢（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社） 當地救難人員在斷垣殘壁中尋找受困民眾。（圖／新華社） 19日晚間救難人員持續以工具鑿開崩塌土石進行救援。（圖／新華社）

而甘肅臨夏回族自治州大河家鎮的安置點內，有廿多名廚師在路邊架起臨時攤位，忙著煮麵分送給災民果腹。領頭的馬姓男子表示，自己原本在甘肅蘭州經營24小時拉麵店，地震當時他在店裡看到許多人逃到室外。至19日凌晨2時許他決定先關店，帶著店裡20名廚師和2萬人份的食材，連夜趕往支援，到清晨7時許才抵達災區。直到中午，這臨時麵店已經送出1萬份餐點。馬姓男子感慨表示，「我是個手藝人，能用這個手藝為家鄉提供一點微薄的力量，很高興，真的很高興」。

他的事蹟在大陸社群平台傳開後，許多網友都很感動，「了不起的平民英雄！好棒！」、「天災無情人有情」、「聽著一下子鼻酸淚目」、「微薄之力，善舉大愛」、「心有大愛馬師傅」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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