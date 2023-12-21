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中國
2023-12-21 15:48:33

甘肅地震｜捨身護15歲癱瘓孫頭部　爺爺被瓦礫壓住失救亡

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內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難

內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難

甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省遇難人數增至137人，980多人受傷。其中青海仍有12人失聯。內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難，不少人被救出後都還有生命跡象，但因深夜難以及時送到醫院而身亡，包括一位捨身救癱瘓孫子的爺爺。

地震發生時，67歲的佘木灑和15歲癱瘓的孫子睡在老房子，地震發生後成為一堆瓦礫。佘木灑了保護癱瘓的15歲孫子，奮力用自己的胳膊護住孫子的頭部，老人全身則被瓦礫壓著。佘木灑的17歲孫女和鄰居合力徒力扒開瓦礫，花了半小時將二人救了出來。

內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難 內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難 內媒報道，積石山縣大河家鎮的陳家村位於震央，是受災最嚴重村莊之一，村內至少逾20人遇難 甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省合共至少131人遇難(新華社) 甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省合共至少131人遇難(新華社) 甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省合共至少131人遇難(新華社) 甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省合共至少131人遇難(新華社) 甘肅省積石山縣6.2級地震導致甘肅及青海兩省合共至少131人遇難(新華社) 甘肅地震｜至少131人死亡　指揮部稱已臨時安置約8萬人(中新社圖片) 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣，災民食杯麵充飢（美聯社） 甘肅6.2級地震，災情加上嚴寒天氣（美聯社）

被救出時說「胸口痛快找醫生」  1小時後去世

佘木灑在被救出後1小時去世，孫子則無大礙。參與救援的鄰居形容救出兩人的時候，當時「孫子睡西邊，老人家睡東邊，他左手手臂蓋在孫子的臉上」。另一位鄰居形容，佘木灑當時側著身，試圖用自己的胳膊護住孫子的頭部，而佘木灑全身都被瓦礫壓著。他被救出來後，一直說胸口痛，不停地說「快找醫生」。

佘木灑在外地的家人趕緊在鎮上尋找車輛，希望將兩人運出來搶救。但直到早上6點多，也沒找到救援車輛。家人估計佘木灑大概是在被救出來後1個小時去世。後經醫生檢查，15歲少年掉了一些牙齒，臉部有擦傷，頭部和全身都無大礙。

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深夜難送院  震央陳家村逾20人遇難

報道指，倖存的15歲少年在幼年時罹患腦積水留下後遺症，下肢癱瘓，偶爾身體抽搐，晚上必須有人守在身邊。少年的父親在廣東中山打工，佘木灑多年來在老家照顧一對孫仔孫女，還要放養牲畜和種田維生，經常「吃的有一頓沒一頓」。

報道又指，陳家村尚有不少舊式的土坯瓦房，一些老人和孩子居住在這裡，大約有20多人在此次地震中遇難，成為此次地震傷亡最大的行政村之一。不少人被救出後都還有生命跡象，但因深夜難以及時送到醫院而遭遇不幸。

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