甘肅地震｜甘肅至少105死5000房屋損毀 未來數天恐有5級餘震(持續更新)

【10:40更新】 甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）深夜發生6.2級地震，造成重大人命傷亡。甘肅當局今日（19日）上午召開發布會介紹救援最新情況，截至近8時，地震共造成甘肅省105人死亡，397人受傷，4,782間房屋損毀。會上表示，未來數日當地或將有達5級的餘震。

甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級淺層地震，甘肅和青海部分地區受災，造成至少110人死亡，220人受傷。央視新聞報道，甘肅有100人喪生，96人受傷；青海省海東市有11死124人傷。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。

地震在昨晚11時59分發生，鄰近震央的省會蘭州和毗鄰的青海省多地震感強烈。居民在睡夢中被搖醒，不少人都冒著寒冷天氣，走到街上空曠地方暫避。震央一帶有房屋倒塌或出現裂縫，部分山村道路有裂痕，部分村莊停水停電。截至凌晨2時共發生140次餘震。