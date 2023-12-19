甘肅地震｜至少126死逾15萬間房屋損毀 未來數天恐有5級餘震(持續更新)

甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社)

【17:30更新】截至下午1時，6.2級地震造成甘肅省113人死亡，536人受傷，逾15.5萬間房屋損毀，另青海有13人死亡。截至下午3時，甘肅消防累計救出67名被困者，轉移疏散685人。

【10:40更新】甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）深夜發生6.2級地震，造成重大人命傷亡。甘肅當局今日（19日）上午召開發布會介紹救援最新情況，截至近8時，地震共造成甘肅省105人死亡，397人受傷，4,782間房屋損毀。會上表示，未來數日當地或將有達5級的餘震。