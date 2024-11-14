甘肅牛肉麵食到疑似老鼠頭 店家否認後當局徹查出真相

最近有網友上載影片，指到甘肅天水吃牛肉麵時發現一個疑似老鼠頭在麵內。當局隨即徹查，終於發現真相。
據《九派新聞》等綜合報道，11月12日，一名網民指在甘肅天水張家川縣吃牛肉麵，在裡面發現了一個疑似老鼠頭。
在他上傳抖音的影片當中，一碗布滿辣油的麻辣牛肉麵旁，桌上放了一個動物的頭骨，網友說看起來超像老鼠頭。影片內文寫道「以後牛肉麵還敢吃嗎？今天中午真實的，現看視頻。」
工人擺拍成網路謠言
11月13日，張家川縣隨即組織公安、市場監管等部門成立聯合調查組進行核查，發現根本不是這樣。
深入調查發現，一名王姓工人，在11月12日中午時，將自己吃剩的雞頭骨和牛肉麵餐盒擺在一起，拍攝影片後上傳手機上的工人群組。
沒想到群組成員另一名楊姓工人看到之後，為了博取眼球，在未經確認的情況下，擅自配上文字將影片發到個人抖音帳號，後經查證根本是網路謠言。
網民︰本地人不會信
而楊男的擺拍，差點讓店家信譽蒙上陰影。相關單位證實，目前正對楊男進行調查並將追究其責任。
消息一出引發網友熱議，有人留言表示「看來還是工廠擰的螺絲不夠累，有時間造謠」、「好大一個事件，與小學生寒假作業丟到巴黎有一拼。」、「甘肅人，牛肉麵從小吃到大，從沒吃到過骨頭，擺拍或是誤解都很可笑，本地人不會信。」。
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