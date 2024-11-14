甘肅牛肉麵食到疑似老鼠頭 店家否認後當局徹查出真相

在他上傳抖音的影片當中，一碗布滿辣油的麻辣牛肉麵旁，桌上放了一個動物的頭骨，網友說看起來超像老鼠頭。影片內文寫道「以後牛肉麵還敢吃嗎？今天中午真實的，現看視頻。」

據《九派新聞》等綜合報道，11月12日，一名網民指在甘肅天水張家川縣吃牛肉麵，在裡面發現了一個疑似老鼠頭。

最近有網友上載影片，指到甘肅天水吃牛肉麵時發現一個疑似老鼠頭在麵內。當局隨即徹查，終於發現真相。

工人擺拍成網路謠言

11月13日，張家川縣隨即組織公安、市場監管等部門成立聯合調查組進行核查，發現根本不是這樣。

深入調查發現，一名王姓工人，在11月12日中午時，將自己吃剩的雞頭骨和牛肉麵餐盒擺在一起，拍攝影片後上傳手機上的工人群組。

沒想到群組成員另一名楊姓工人看到之後，為了博取眼球，在未經確認的情況下，擅自配上文字將影片發到個人抖音帳號，後經查證根本是網路謠言。