甘肅女睹母車禍重創癱瘓　胸悶心悸狂躁5日「嚇死」

甘肅省臯蘭縣一名女子被汽車撞飛重傷，她的27歲女兒正好目睹母親車禍，因驚嚇過度出現胸悶、心悸、頭暈等症狀，短短5天後竟突然猝死，家屬接連遭受打擊，悲傷得難以接受。
《魯中晨報》報道，家屬彭姓男子表示，當時他母親從自家開設的小超市門前道路對面，要穿越馬路回店裏，遭一輛高速駛來的汽車撞飛，他的母親瞬間頭部着地，傷勢嚴重，被緊急送往醫院治療，雖然保住一命，但癱瘓臥床：「我媽生活完全不能自理了，需要人全時照顧生活起居。」
27歲新婚不久
更悲慘的是，他的妹妹疑因承受不了打擊，不久竟去世，彭男說：「當時我妹妹就在我家小超市門口，目睹車禍過程。」他表示，他妹妹年僅27歲，剛新婚不久，平時身體健康，但在看到母親車禍後，開始出現胸悶、心悸、頭暈、心口疼痛等症狀：「一直給我說一定要把媽媽救過來，身體發軟，狂躁，家人給她端飯也吃不下去。」
由於妹妹狀況日益嚴重，只能住院治療，豈料短短5天後病情急轉直下，突然休克身亡，彭男悲傷地說：「醫生說就是受到驚嚇後，身體出現了過激症狀，就是常說的『嚇死了』。」事發後彭男把肇事司機一狀告上法院，歷經多時纏訟，法院近日確認肇事司機名下已無財產，導致賠償希望渺茫，家屬無語問蒼天。
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