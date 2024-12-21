甘肅女睹母車禍重創癱瘓　胸悶心悸狂躁5日「嚇死」

甘肅省臯蘭縣一名女子被汽車撞飛重傷，她的27歲女兒正好目睹母親車禍，因驚嚇過度出現胸悶、心悸、頭暈等症狀，短短5天後竟突然猝死，家屬接連遭受打擊，悲傷得難以接受。

《魯中晨報》報道，家屬彭姓男子表示，當時他母親從自家開設的小超市門前道路對面，要穿越馬路回店裏，遭一輛高速駛來的汽車撞飛，他的母親瞬間頭部着地，傷勢嚴重，被緊急送往醫院治療，雖然保住一命，但癱瘓臥床：「我媽生活完全不能自理了，需要人全時照顧生活起居。」