甘肅情侶為禮金反面 趁未婚妻熟睡狂刺心口致死　牆上留下14字血書

不少新人論及婚嫁，卻為了禮金傷了和氣，甚至有人痛下毒手！內地甘肅永靖一名吳姓男子，與自家摘枸杞的未婚妻相戀數年，原本說好要結婚，卻在商量聘金禮金時鬧反，吳男竟憤而趁對方熟睡時持刀猛刺胸致人於死，隨後在牆上留血書輕生未果，現檢方依故意殺人罪提起公訴，求處死刑。

殺人後留下血書

據《九派新聞》報道，吳男為甘肅永靖人，住瓜州縣，為一農民，今年48歲。2019年與趙女因工作結識迅速墜入愛河。2021年12月，雙方開始商量再婚，但幾次溝通都不歡而散，當月9日一次電話中，雙方因結婚和禮金發生激烈爭吵，趙女便稱不想和他結婚了。吳男認為「未婚妻」欺騙了自己，萌生殺機，隔天中午在一家五金店買了一把單刃尖刀，當晚9時許，吳男攜帶尖刀翻牆進女方家後院藏躲藏，直到次日淩晨見趙女已經熟睡，便破窗進入並朝對方胸部連刺數下。眼見趙女死亡，吳某某便用衛生紙蘸取地上鮮血，在牆上寫下血書「我不相（想）殺人」，「這都是趙某某比（逼）我了」兩行大字。趙女兒子因為一直打不通母親電話，中午趕回家中查看，發現母親躺在血泊中，吳男見狀持刀相向，受害人兒子隨即逃離現場。隨後，吳男意欲輕生，朝自己胸腹部捅了幾刀，便翻牆離開，兩小時後被警方逮捕。甘肅酒泉檢察院認為，吳男深夜持刀進入趙女家中將其殺害，應當以故意殺人罪追究刑事責任。雖自願認罪認罰，但犯罪後果嚴重，且無能力賠償被害人親屬損失，對其適用認罪認罰從寬制度時應從嚴掌握，故建議對被告人吳男判處死刑。

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