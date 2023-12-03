甘肅挖出逾億噸級大油田　料可年產50萬噸原油

中國石油長慶油田1日宣布，經過2年勘探，在甘肅省環縣洪德地區，發現地質儲量「超億噸級的整裝大油田」。

據《新華社》報道， 2021年6月以來，中國石油長慶油田，先後在23口探井獲得高產工業油流，其中3口井日產油超過百噸。截至目前，長慶油田已在這一地區提交石油探明儲量5024萬噸、另預測石油儲量5620萬噸，具備建設年產50萬噸規模的原油生產能力，一個「逾億噸級大油田」浮出水面。

地質斷層、裂縫交錯

《甘肅日報》2日指出，鄂爾多斯盆地是中國油氣資源的聚寶盆，長慶油田已在這裏建成了年產6500萬噸「世界級特大型油氣田」。

「洪德油田」正位於鄂爾多斯盆地地質條件極為複雜的西部地區，由於地質斷層、裂縫交錯，歷經多年勘探攻關卻長期難以突破，曾經一度成為石油勘探禁區。如今該區石油勘探獲得重大突破，也開闢了西部石油勘探開發新領域。