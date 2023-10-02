甘肅校長率老師圍毆食煙學生 叫囂「往死裏打！」　事後要求寫保證書禁止告訴爸媽

為人師表竟在校園施暴，帶頭的還是校長！內地甘肅蘭州一中學26日晚傳出，校長率老師深夜赴宿舍查寢，懷疑2名高一學生偷食煙，動手打人暴力圍毆，其中一名老師還當場叫囂「往死裏打，打死了送醫院」。據《華夏早報》報道，有學生家長向記者反映，當天晚11時40分左右，蘭州市學府致遠學校校長吳某和招生辦主任郝某等一行4人查學生宿舍，暴力踢門，進門後懷疑學生抽煙，吳某和另一名老師合力對宿舍內的兩名孩子實施合力圍毆。一名學生低血糖暈厥、鼻出血，引發孩子各種不適，一名郝姓老師還不斷叫囂「往死裏打，打死了送醫院」，直到次日凌晨1時20分才離開，臨走前沒收學生電話手錶，隔天還讓學生寫保證書不許告訴家長。

家長發現孩子面部瘀青心臟不適 直至28日晚，學校放假，學生回家後，兩個家長發現孩子面部有瘀青，精神萎靡不振，心臟不適，夜間出現噩夢和驚厥，追問之下孩子才吞吞吐吐道出了上述經過。為此事，另一名學生的父親特意從西安趕回蘭州。負責宿舍管理的馬姓老師向家長坦承確有此事，並出示一段與吳姓校長的通話錄音，對話中吳姓校長不斷道歉，並承認當晚「動作大了點，有些過激」、「已經給學生和家長道過歉了」。此事曝光引發輿論批評，蘭州市政府隨即召開會議，稱已責成市教育局、市公安局、七裡河區政府組成調查組進駐蘭州學府致遠學校進行調查。目前，調查組正在依法依規進行工作，調查處理情況將及時向社會公佈。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章