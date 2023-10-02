熱門搜尋:
杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE MBTI 恒大 雙屍命案 網上熱話 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 林作 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-02 13:00:00

甘肅校長率老師圍毆食煙學生 叫囂「往死裏打！」　事後要求寫保證書禁止告訴爸媽

分享：

據《華夏早報》報導，有學生家長向記者反映，當天晚11時40分左右，蘭州市學府致遠學校校長吳某和招生辦主任郝某等一行4人查學生宿舍，暴力踹門，進門後懷疑學生抽煙，吳某和另一名老師合力對宿舍內的兩名孩子實施合力圍毆。一名學生低血糖暈厥、鼻出血，引發孩子各種不適，一名郝姓老師還不斷叫囂「往死裡打，打死了送醫院」，直到次日凌晨1時20分才離開，臨走前沒收學生電話手錶，隔天還讓學生寫保證書不許告訴家長。

為人師表竟在校園施暴，帶頭的還是校長！內地甘肅蘭州一中學26日晚傳出，校長率老師深夜赴宿舍查寢，懷疑2名高一學生偷食煙，動手打人暴力圍毆，其中一名老師還當場叫囂「往死裏打，打死了送醫院」。據《華夏早報》報道，有學生家長向記者反映，當天晚11時40分左右，蘭州市學府致遠學校校長吳某和招生辦主任郝某等一行4人查學生宿舍，暴力踢門，進門後懷疑學生抽煙，吳某和另一名老師合力對宿舍內的兩名孩子實施合力圍毆。一名學生低血糖暈厥、鼻出血，引發孩子各種不適，一名郝姓老師還不斷叫囂「往死裏打，打死了送醫院」，直到次日凌晨1時20分才離開，臨走前沒收學生電話手錶，隔天還讓學生寫保證書不許告訴家長。

Ad Block
學生聽到動靜後無法入睡，聚集在走廊上。（圖／翻攝華夏早報）

學生聽到動靜後無法入睡，聚集在走廊上。（圖／翻攝華夏早報）

家長發現孩子面部瘀青心臟不適

直至28日晚，學校放假，學生回家後，兩個家長發現孩子面部有瘀青，精神萎靡不振，心臟不適，夜間出現噩夢和驚厥，追問之下孩子才吞吞吐吐道出了上述經過。為此事，另一名學生的父親特意從西安趕回蘭州。負責宿舍管理的馬姓老師向家長坦承確有此事，並出示一段與吳姓校長的通話錄音，對話中吳姓校長不斷道歉，並承認當晚「動作大了點，有些過激」、「已經給學生和家長道過歉了」。此事曝光引發輿論批評，蘭州市政府隨即召開會議，稱已責成市教育局、市公安局、七裡河區政府組成調查組進駐蘭州學府致遠學校進行調查。目前，調查組正在依法依規進行工作，調查處理情況將及時向社會公佈。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受