甘肅1500年大雄寶殿失火成廢墟　殿內泥塑坐佛裸露在外頭頂冒煙

內地甘肅省張掖市山丹縣國家4A級旅遊景區，千年「山丹大佛寺」24日清晨驚傳火警，當地消防獲報後緊急前往灌救，歷經6小時得以撲滅火勢，然大雄寶殿已被燒成廢墟，殿內泥塑坐佛裸露在外，佛頭不斷冒出白煙，讓人唏噓不已。

泥塑佛像得以「浴火」倖存

網傳影片中，山丹大佛坐像聳立在一片火海之中，在暗夜中格外醒目，四周不停傳來劈哩啪啦的木材燃燒響聲，由於是佛寺是易燃木質結構，大火一發難以收拾，所幸大佛為泥塑佛像得以「浴火」倖存。大佛寺建於北魏時期（約西元425年），距今已有1500年的歷史。大佛位於大雄寶殿內，像高35米，大佛全身金錙彩繪，臉部及手、足、胸部皆為貼金；大雄寶殿為全木質結構、琉璃瓦蓋頂的樓閣，高39公尺達7層，為最大室內佛像，號稱天下第一佛，與張掖臥佛、武威站佛並稱為河西三大佛。甘肅省張掖市山丹縣委宣傳部25日通報稱，7月24日4時許，正在維修施工的山丹縣大佛寺大佛殿發生火災，市、縣立即組織力量進行撲救，截至24日上午10時，明火已撲滅，未造成人員傷亡。火災原因正在調查。

大佛殿（大雄寶殿）建成於1998年，與縣級文物保護單位大佛寺遺址相鄰。火情造成大佛殿損毀，但縣級文物保護單位大佛寺遺址未受火災影響，保存完好。遺址位於清泉鎮清泉村西側瞭高山下，現殘存原大佛寺的南北兩道斜坡（墁道）版築牆體，1989年8月19日公佈為縣級文物保護單位。

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