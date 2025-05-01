甘肅22歲女手機掉入旱廁　為撿回誤墮化糞池溺斃

甘肅省慶陽市日前發生一宗奪命意外。一名女大生到廟會打工，卻不慎墜入傳統旱廁的化糞池溺亡。面對有關單位的「和稀泥」，家屬拒絕接受調解，堅持追究管理責任。

根據《大風新聞》等內媒，死者名為小賀（化名），今年22歲，就讀師範學校4年級，即將大學畢業，夢想成為教師。

她的父親賀建（化名）表示，4月2日，女兒前往廟會做兼職，當天她負責在廟會的遊樂設施收門票：「到了晚上她還沒有回來，我們報了警，聯繫了廟會的組織方，卻沒有找到人。」賀建說，直到隔天傍晚，在警犬搜救下，小賀的遺體在廟會東北側約300米的化糞池內被發現。

不熟悉環境的人很難發現

根據現場閉路電視和遺留痕跡，初步還原當時經過，當日下午，小賀離開會場，到此處上廁所。事發地為傳統旱廁，小賀上廁所時手機掉下去，隨後她回到會場借了鐵鍬，返回旱廁打撈。

賀建稱：「後來分析，她繞到廁所後面，想找個合適位置打撈手機，卻沒注意有個用腐朽竹膠板虛掩着的深井，一腳踩空不慎掉了進去」。據悉，小賀溺斃處為旱廁的化糞池，有2米多深，井口只蓋著一層約2厘米厚的朽壞竹膠板。

且化糞池周圍沒有警示標誌和防護措施，不熟悉環境的人很難發現。旱廁旁僅有一個廢棄多年工地，小賀墜井後沒有人經過，求救也沒人聽見。她的死亡證明顯示，直接死因為呼吸心臟驟停，由溺水和沼氣中毒引發。