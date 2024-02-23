甘肅39歲反串網紅新春表演後猝逝　家屬：遭觀眾灌下大量烈酒害命

甘肅39歲網紅楊老二，被當地封為「最美妖婆」，沒想到20日竟在一場表演中，被遊客大量灌酒，而且還是高濃度的白酒，疑似因此死亡。
楊老二是甘肅省榆中縣杜火表演隊的成員，農曆新年期間會有各種中國傳統表演，而他平日也會拍攝搞笑影片。
表演者被勸酒是當地習俗
據《澎湃新聞》及《紅星新聞》多家媒體綜合報道， 2月20日那天，楊老二在表演過程中，被遊客們勸酒、灌酒，回家時覺得太疲累休息，卻再也沒有醒過來。
楊老二的哥哥楊海龍表示，表演者被勸酒是當地習俗，通常妖婆子被處決或是拉毛驢等丑角上場時，會被遊客叫住勸酒。然而弟弟出事當天，他說：「已經不是勸酒的程度，也不是演員自己喝，而且直接往我弟嘴裏灌。」
被灌了一斤半左右烈酒
楊海龍說：「你一杯我一杯，灌了好多杯，有人說我弟被灌了一斤半左右的白酒，而且是50多度的酒。」
還有民眾拍到楊老二被逼酒，影片中他被多人圍在中間，根本無法離開，一名男子手拿紅色酒瓶，將酒倒入白色杯子中。經過一段時間表演，此時楊老二已開始大口喘氣，被圍住的他最終將杯中的酒喝完，旁邊還有圍觀群眾發出「滿上嘛」的聲音。
據悉，楊老二強忍難受不適，硬撐到表演結束，沒多久就因體力不支坐在地上休息，卻再也沒有醒過來。事發後，楊老二所屬的表演團隊給予部分賠償，但家屬表示金額並不多。
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