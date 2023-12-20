甘肅6.2級地震 127死逾700傷

中國甘肅省臨夏州積石山縣周一深夜發生6.2級地震，震源深度10公里，屬淺層地震，導致甘肅省113人死亡、536人受傷，逾15萬間房屋損毀。距震央5公里的青海省也有人命損傷，海東市有明顯震感，最少14死198傷，另有村莊被泥石流掩埋，20人失聯。事發在深夜，不少人於睡夢中，有人甚至連衣服也未及穿上便赤裸走到街上，網上圖片可見有房屋的天花板裂開下塌。有人形容地震發生時像「被海浪拋起」。

地震發生在周一深夜23時59分，震央在積石山縣柳溝鄉，震感持續近20秒。震央距離甘肅省會蘭州市約102公里，內地網民指地震發生時蘭州、西寧、西安等地皆有震感，許多民眾在地震發生當下紛紛逃出寓所，跑到街上避難。主震後發生多次餘震，最強為4.1級。地震發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，以及妥善安置受災群眾。災區晚上氣溫降至零下十多度，甘肅省抗震救災指揮部已向災區調運首批應急物資，包括2,600頂棉帳篷、過萬張折疊床和棉被、1千套火爐。西部戰區空軍一架「運-20」運輸機抵達甘肅，開展抗震救災工作。