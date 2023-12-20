甘肅6.2級地震 127死逾700傷

中國甘肅省臨夏州積石山縣周一深夜發生6.2級地震，震源深度10公里，屬淺層地震，導致甘肅省113人死亡、536人受傷，逾15萬間房屋損毀。距震央5公里的青海省也有人命損傷，海東市有明顯震感，最少14死198傷，另有村莊被泥石流掩埋，20人失聯。事發在深夜，不少人於睡夢中，有人甚至連衣服也未及穿上便赤裸走到街上，網上圖片可見有房屋的天花板裂開下塌。有人形容地震發生時像「被海浪拋起」。
地震發生在周一深夜23時59分，震央在積石山縣柳溝鄉，震感持續近20秒。震央距離甘肅省會蘭州市約102公里，內地網民指地震發生時蘭州、西寧、西安等地皆有震感，許多民眾在地震發生當下紛紛逃出寓所，跑到街上避難。主震後發生多次餘震，最強為4.1級。地震發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，以及妥善安置受災群眾。災區晚上氣溫降至零下十多度，甘肅省抗震救災指揮部已向災區調運首批應急物資，包括2,600頂棉帳篷、過萬張折疊床和棉被、1千套火爐。西部戰區空軍一架「運-20」運輸機抵達甘肅，開展抗震救災工作。
生還者：16樓一口氣衝落街
災區民眾均稱震感強烈，整個房子在搖動。有家住山邊的人稱，與家人剛跑出來，山上的土就滾下來。另有人指，感覺像「被海浪拋起」，他立即叫醒家人從16樓一口氣衝下樓。居於震央柳溝鄉的居民稱，當時與3名同事在店舖裡，「搖得站都站不穩，房子感覺快塌了」。有民眾當時在街上，聽到一聲巨響，地面開始搖。有食店的閉路電視拍到地震發生一刻，店內的十多名食客慌忙跑出店外。有老居民稱，「活了八十多年，沒見過這麼大的地震。」
專家：淺層地震造成破壞較嚴重
內地專家指，積石山縣6.2級地震的震源位於拉脊山斷裂帶，周邊區域地貌比較陡峭，易造成山體崩塌和滑坡，而震源深度10公里較淺，造成的地面破壞會較嚴重。他又指，今次地震造成多人死傷還有其他因素，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集，以及時值深夜很多人正睡覺來不及躲避。
李家超：透過賑災基金提供適切支援
本港入境處回覆本報查詢指，未接獲港人求助，會密切留意事態發展。正在北京的香港特首李家超於社交網站表示，已指示特區政府相關部門密切留意災情，會透過賑災基金提供適切支援。署理行政長官陳國基昨出席行政會議前，被問到港府會否派員往當地協助救災，他指會與內地政府商討，如有需要必定提供支援。香港中華煤氣宣布將撥出100萬元人民幣，捐助予內地有關機構以作支援。