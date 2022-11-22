生勾勾女子被網絡祭祀幾萬次 「兇手」難尋 法院判平台侵權

內地近年致力推廣環保又不受距離限制的網上祭祀，沒想到一些人卻惡意設立「網上紀念館」來「拜祭」與自己有過節的人。福建廈門就有一位明明在生的女子「被死亡」，遭人在網絡祭祀平台開設紀念館拜祭，館內不止記載了女子的真實出生日期、籍貫等，還有女子的「大頭照」和生活照，悼詞則寫著「2010年1月某天晚上離校後失蹤，過了好幾天才在海裡發現她面目全非的屍體，願在天堂安息」，而紀念館開設6年來，有超過4.3萬人入館悼念。

當年無實名登記 找不到設館者真實身份

內地傳媒報道，受害女子璐璐的朋友偶然間發現，涉事網絡祭祀平台上設有「廈門美麗女孩璐璐紀念館」。該館於2016年1月開設，詳細記載璐璐的「生平」，並有10張璐璐原本發布在個人社交平台的生活照。璐璐知悉後大為氣憤，認為涉事網絡祭祀平台侵犯其肖像權、名譽權，入稟法院要求平台承擔侵權責任。

涉事網絡祭祀平台確認情況屬實，又坦言該紀念館設立時，平台還未實行實名登記，所以目前只能找到設立者的IP地址及暱稱、登錄名稱，無法找到其真實姓名、地址、電話等資料。

法院：網絡祭祀平台應嚴格審核

廈門思明區法院審理後認為，網絡祭祀平台應嚴格審核被紀念人的相關資料，特別是對設立者與被紀念人的身份關係及被紀念人的死亡資料進行嚴格的形式審查，如相關部門出具的死亡證明等，防止別有用心的人利用平台對他人人格權益進行侵害。由於平台未嚴格履行審核責任、未要求註冊用戶進行實名認證，導致璐璐人格權益被他人侵害，且無法查明實施侵害的具體網絡使用者，導致實際侵權人難以認定，平台應承擔侵權責任。