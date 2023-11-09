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中國
2023-11-09 11:35:03

生日變忌日｜內地540萬粉絲網紅「仲尼」峇里島溺斃 烏克蘭妻獲救

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內地540萬粉絲網紅「仲尼」峇里島溺斃 烏克蘭妻獲救

內地540萬粉絲網紅「仲尼」峇里島溺斃 烏克蘭妻獲救

內地有540萬粉絲的男網紅「仲尼」（本名黃小灃），驚傳在印尼峇里島遇溺身亡，屍體於周三（8日）被救援人員在海面上發現。同樣遇溺的還有其烏克蘭妻子Karina Melnychuk（卡琳娜），她事發不久後就被救起送院。峇里當局指事件是意外，不涉謀殺。

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峇里當局指是意外

印尼傳媒報道在周二(7)下午，34歲中國籍男子Jhony Xiao Fong30歲烏克蘭籍妻子Karina Melnychuk，在峇里島Batubelig海灘禁止進入的區域被巨浪沖走。事發後，卡琳娜被救起並送往醫院治療。翌日上午，當地救援人員在Petitenget海灘附近，發現Jhony Xiao Fong的屍體漂浮在海面上，及後打撈上岸，期間卡琳娜一直在旁掩面痛哭。直至昨晚，峇里島當局確認死者護照名為Huang Xiaofeng，其名字、所在地、生日與網紅「仲尼」資訊相符。

有內地網民稱仲尼遇溺當天正是他的生日。此外，仲尼還曾於去年被爆出軌另一名女網紅，後來他與卡琳娜挺過婚姻危機，重修舊好。

二人相親節目結識

資料顯示，仲尼在微博擁有逾540萬名粉絲，2015年參加相親節目結識Cosplayer卡琳娜，二人於2016年結婚並定居中國，現育有一女。內媒報道，仲尼是星際空間（廈門）影視傳媒有限公司的股東之一，該公司工作人員回應稱，自己目前聯繫不上仲尼。

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