產後抑鬱｜北京博士級媽媽誤信邪教「夜叉鬼附身」　11個月兒遭刺505個針孔受虐慘死

記者李宗芳／綜合報道

北京一名博士級媽媽疑因產後憂鬱，在網絡接觸及誤信邪教，帶孩子參加聚會，被指「夜叉鬼附身」，導致11個月大的兒子被眾人活活虐待致死，全身針孔多達505個。

綜合內媒報道，該名女博士「三葉」（化名），曾在北京某事業單位工作，是一名具有博士學位的高學歷女性，後因母親生病辭職在家照顧，接著生育二胎（即被害人）。

指「業障」太多拉低眾人「修煉頻率」

在家期間，因產後憂鬱、家庭關係不甚融洽，加之對自身未來事業發展的焦慮而長期陷於負面情緒中，後通過網絡結識「茶友會」及「師父」楊沫。「三葉」通過交流分享，獲得情感宣洩，產生強烈歸屬感，並逐漸對楊沫形成個人崇拜和盲從心理，深陷其中。

2020年12月下旬，「三葉」原先獨自參加四川雅安線下聚會，但由於孩子在家中哭啼不止，被家人送到雅安交給媽媽。在聚會時，由於孩子時常哭鬧，導致「三葉」精神不佳，「師父」楊沫認為其「業障」太多，拉低眾人「修煉頻率」，並對其進行「公審」。