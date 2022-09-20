用人用權腐敗收受巨額財物 前鐵道部長盛光祖被移送起訴

中國鐵道部最後一任部長、中國鐵路總公司首任總經理盛光祖(圓圖)涉嫌嚴重違紀違法，今年3月配合中紀委國家監委調查。中紀委國家監委昨通報，經查證實盛光祖問題包括「靠鐵路吃鐵路」、用人用權腐敗等，涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，決定開除其黨籍，取消其享受的待遇，移送檢察機關依法起訴。

中紀委國家監委指，盛光祖對抗組織審查，熱衷迷信活動；違規接受宴請、旅遊等，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵路」，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，非法收受巨額財物等。

曾執掌海關總署 劉志軍落馬後重返鐵路系統

73歲的盛光祖長期在鐵路系統工作，2000年4月空降海關總署出任副署長、黨組書記等職務，2008年3月升任署長及黨組書記。2011年2月，時任鐵道部長劉志軍涉貪腐落馬，及後證實其貪腐歷程長達25年、非法收受逾6,000萬元(人民幣，下同)財物，2013年7月被判死緩，2015年12月減為無期徒刑。

盛光祖再度臨危受命，重返鐵路系統，接任鐵道部長一職。當時外界期待，盛光祖能大刀闊斧清理劉志軍嚴重腐敗造成的爛攤子，而其上任第二天就立下「廉政軍令狀」，聲言決不插手干預鐵路工程項目。

盛光祖上任後半年、2011年7月23日，浙江溫州發生動車追撞墮橋事故，造成40死172傷。至於盛光祖最受爭議的措施，是以安全及成本問題，自2011年7月1日起將已提升至時速最高350公里的高鐵，全面降至以300甚至更低時速運行。盛光祖遂被戲稱「盛高阻」，即「高鐵發展阻礙者」。

鐵道部2013年被分拆成國家鐵路局及中國鐵路總公司(下稱「鐵總」)後，盛光祖出任鐵總總經理，至2016年10月卸任，獲任命為全國人大財政經濟委員會副主任委員，直到2018年3月退休，今年3月被查。2017年，內地高鐵重回時速350公里；2019年6月，鐵總改制，成為中國國家鐵路集團有限公司。