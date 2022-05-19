用「太黑下不去嘴」等宣傳女性用品 輿論狂轟「婦炎潔」侮辱女性

繼P&G中國的「女人腳臭是男人的5倍」後，內地再有品牌涉嫌以侮辱女性手法宣傳產品。國產女性用品品牌「婦炎潔」天貓旗艦店一款女性護理液的產品介紹，竟出現「洗出『少女粉』」、「還你少女般粉嫩如『處』」、「83%男性不願意給伴侶XX的原因竟是太黑太難聞下不去嘴」等字句。輿論極為反感，炮轟歧視、不尊重女性。婦炎潔已下架涉事產品，母公司仁和藥業所在的江西樟樹市，市場監督管理局周三介入調查。

男網民：廣告詞比小黃書還辣眼睛

今次事件不止女網民大為反感，男網民亦表示，「這不只是對女性的侮辱，更是對我們男人的貶損，廣告詞比小黃書還辣眼睛」、「我一個大老爺們都覺得這次做的屬實有點太過了，你不能拿人家的隱私當作賣點，侮辱歧視字眼來博取眼球，不能掙著人家的錢還做著傷害人家的事」。

內媒：赤裸裸蔑視所有人的身體

四川「紅星新聞」直言，女性私密部位隨著年齡增長變黑是因為色素沉澱，完全是正常現象，涉事廣告卻以「討好男性」角度出發，讓女性對自己的身體產生完全沒有必要的羞恥感，其赤裸裸的描寫對人的身體的窺視、蔑視，不尊重的不只女性，還包括男性、包括所有人群。上海「澎湃新聞」亦指，涉事廣告「嚴重地反科學，通過污名化正常女性生理特徵，來營造自家產品的賣點」，而這類「訴諸恐懼」的廣告不但涉及虛假宣傳，還誤導消費者，令無問題的人以為自己有問題，有問題的人迷信產品耽誤就醫。

官媒：尊重不同性別是起碼的教養

官媒《人民日報》海外版旗下「俠客島」更認為，如此強行製造性別偏見，污名化女性形象的營銷策略，反映出涉事商家的「小算盤」——甭管是否違反公序良俗，先爭奪一波注意力再說。俠客島同時批評認為婦炎潔只是「開句玩笑」的網民，指污蔑女性絕非「玩笑」，兩性平等是現代社會的共識，對不同性別給予尊重，是起碼的教養，「基於性別的偏見與歧視，不該有市場，『厭女』廣告及其營設的性別對立環境，是在女性議題上開歷史倒車」。

全國婦聯：用數據偽裝不堪的營銷

全國婦聯旗下《中國婦女報》則批評，相關廣告低俗、惡俗、媚俗，「難以想像，在2022年的今天，在現代文明社會中，還有人拿女性的身體做如此不堪的營銷，甚至還試圖用數據偽裝」。

婦炎潔天貓旗艦店客服周二就事件表示抱歉，但提及有博主「惡意營銷」導致事件發酵，令多名客服遭受「網絡暴力」。仁和藥業則在今日表示，已開會要求營運部門盡快處理事件。

律師：涉發布違背社會良好風尚的違法廣告

有北京律師表示，婦炎潔涉嫌違反廣告法中「廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合社會主義精神文明建設和弘揚中華民族優秀傳統文化的要求」，構成「發布違背社會良好風尚的違法廣告行為」。有上海律師則指，婦炎潔還涉嫌「虛假宣傳」，按照廣告法，或面臨20萬元(人民幣，下同)以上、100萬元以下罰款。