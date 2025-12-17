甲醇中毒｜三名工人誤把工業酒精當白酒飲 1死1腦死亡1昏迷

湖北近日發生集體甲醇中毒案。一間公司的食堂員工疑似誤把「工業酒精」當作白酒提供予員工，3名工人飲用後嚴重甲醇中毒。距離事發近一個月，已造成一人死亡、一人腦死亡與一人昏迷不醒。

根據《貴州廣播電視台》、《封面新聞》報道，事發於11月21日，十堰市鄖西縣一間公司的加工廠房的5名員工，加班後到餃子館聚餐。

五人聚餐 二人無飲酒逃過一劫

50歲的李某某為中毒者之一，其家屬表示，當晚有5名同事參加，其中3人飲酒、2人沒喝。3名男性在飲酒後相繼身體不適。11月22日下午，首名員工前往求醫。隔日另外2人也到醫院求診。3人因病情嚴重被轉至十堰市太和醫院治療，院方告知家屬他們的病情為急性甲醇中毒。