甲醇中毒｜三名工人誤把工業酒精當白酒飲 1死1腦死亡1昏迷

湖北近日發生集體甲醇中毒案。一間公司的食堂員工疑似誤把「工業酒精」當作白酒提供予員工，3名工人飲用後嚴重甲醇中毒。距離事發近一個月，已造成一人死亡、一人腦死亡與一人昏迷不醒。
根據《貴州廣播電視台》、《封面新聞》報道，事發於11月21日，十堰市鄖西縣一間公司的加工廠房的5名員工，加班後到餃子館聚餐。
五人聚餐 二人無飲酒逃過一劫
50歲的李某某為中毒者之一，其家屬表示，當晚有5名同事參加，其中3人飲酒、2人沒喝。3名男性在飲酒後相繼身體不適。11月22日下午，首名員工前往求醫。隔日另外2人也到醫院求診。3人因病情嚴重被轉至十堰市太和醫院治療，院方告知家屬他們的病情為急性甲醇中毒。
檢測報告顯示，李某某血中甲醇含量高達41.33mmol/L，而正常參考區間應小於0.0156mmol/L。李某某已於12月14日被宣告腦死亡，另外中毒的2人，一人已死亡，另一人仍在搶救中。
家屬在出事後報警，初步得到的說法是，有人由工廠食堂外帶來工業酒精，員工誤把工業酒精當作白酒給了李某某等人。
該公司相關負責人證實，李某某家屬的說法與其了解情況一致。他表示，「他們3個喝的是從公司食堂承包者那拿的。拿了一斤多，飲料瓶子裝的酒，食堂方說是妹妹給的」。
食堂工作人員成關鍵人物
警方12月15日發布通報稱，該縣神風實業有限公司3名員工下班後在一餃子館聚餐飲酒，因中毒送院救治。提供酒水的為該公司食堂工作人員胡某，他誤將工業酒精當作白酒，案件進一步辦理中。當地政府相關人士稱，調查及善後處理工作正在進行。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章