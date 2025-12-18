男大生下體生粒粒憂染性病　醫生：大自然的禮物

近日，就有男大生下體長了一排「凸凸的東西」，以為染上性傳染病中俗稱的「菜花」，慌忙禁慾，連忙求診。經泌尿科醫生診斷後表示，這是「大自然的禮物」——陰莖珍珠丘疹，屬於良性皮膚組織，不是性病，也不會傳染。
綜合報道，台灣泌尿科醫生蘇信豪日前在社交平台Facebook(FB)帳號「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」上分享一宗事例，透露有位20歲的男大生衝進門診向他求救。只見他臉色慘白、神情緊張地問：「蘇醫師！蘇醫師！救命……我的下面好像長了怪東西，我是不是得了性病？」。男大生表示，洗澡時發現龜頭冠狀溝處長了一排「凸凸的東西」，上網查圖片覺得很像「菜花」。他這幾天擔心到睡不好，也不敢跟女友親熱。蘇醫生仔細檢查後笑著跟他確認這不是「菜花」，而是大自然的禮物，叫做「陰莖珍珠丘疹」。男大生聽到不是性病，終於鬆一口氣。
蘇醫生：陰莖珍珠丘疹不需要治療 對身體無害
蘇醫生解釋，「陰莖珍珠丘疹(Pearly Penile Papules)」是非常常見的良性皮膚組織，不是性病，也不會傳染，常見於龜頭冠狀溝邊緣，外觀如一圈或兩圈白色小顆粒，表面光滑且排列整齊，所以也被戲稱為「珍珠頸鍊」。「陰莖珍珠丘疹」常長期存在，不會變大，也不會痛或癢，通常與生理變異有關，與性行為無關。不需要治療，它對身體無害，除非覺得外觀影響自信，才需要考慮醫美雷射處理。但提醒不要嘗試用手擠或亂擦成藥，以免造成細菌感染。
至於俗稱「菜花」的「尖銳濕疣」則外觀粗糙，像花椰菜或珊瑚狀，形狀不規則，排列雜亂且會逐漸增大，摩擦時會流血。菜花主要因人類乳突病毒(HPV)感染，透過性接觸傳播。蘇醫生重申，不要自己當醫生，若發現有不明凸起物，建議還是尋求專業診斷。