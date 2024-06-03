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中國
2024-06-03 17:04:00

男女為業績當眾沖涼推銷衛浴產品　邀請圍觀路人幫手搽泡泡

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男女為業績當眾沖涼推銷衛浴產品　邀請圍觀路人幫手搽泡泡

男女為業績當眾沖涼推銷衛浴產品　邀請圍觀路人幫手搽泡泡

業務員為了拚業績奇招百出！近日中國有網友分享，一對男女業務為了推銷衛浴產品，竟然在人來人往的展場內，脫去外衣只穿著輕便泳裝洗澡，熱情展示自家商品，讓人看得嘖嘖稱奇。

男女為業績當眾沖涼推銷衛浴產品　邀請圍觀路人幫手搽泡泡

男女為業績當眾沖涼推銷衛浴產品　邀請圍觀路人幫手搽泡泡

2人當眾洗澡還不忘與消費者「互動」

根據中國《網易》報導，重慶有網友日前分享一幕奇景，一對在展場內的男女業務為了讓消費者能夠了解自家產品的優點，竟在現場當眾洗起了澡！網傳畫面顯示，男業務只穿一條黑色短褲，女業務則穿著比基尼兩件式泳衣，2人站在一個大浴缸內全身抹滿了泡沫，賣力地展示衛浴產品，包括自動打泡沫等一系列功能。

不只如此，除了熱情推銷，2人還不忘增加與消費者的「互動體驗」環節。這對男女業務也邀請路過的人，伸出手體驗泡沫噴在身上的舒適感，更幫忙塗抹泡泡、沖水。

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這類銷售手段已不是第一次出現

然而，這個行為讓部分網友感到相當驚訝，不明白為何會在大庭廣眾之下洗澡。但也有人持不同看法認為，這種做法確實能夠吸引到別人的關注，實際上2人也沒有過度展示或誇大的行為，並無不妥。

據了解，這類銷售手段已不是第一次出現。今年1月，江蘇也有一名女業務為了推銷浴缸，在眾目睽睽下於商場的浴缸內演示洗澡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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