男子偷配女同事門匙入屋裝針孔鏡頭 半年偷拍逾300條私密短片

四川成都一名男子早前借走一名女同事掛有家門鎖匙的公交卡(類似香港「八達通」)，偷偷配了一套鎖匙後進入其家中，分別在床頭和廁所安裝兩個針孔鏡頭。女同事隔幾個月發現後，將針孔鏡頭拆除，又更換門鎖。沒想到男子竟重施故伎，結果在「登堂入室」時「斷正」被捕。警方在男子背包搜出兩個針孔鏡頭，並在其手機發現300多條女同事的私密短片。

男子多次入屋為針孔鏡頭充電

《成都商報》昨報道，成都錦江區人民法院近日審理了這宗案件。案情指，該名姓張男子去年3月借用姓王女同事的公交卡，見有公交卡掛著王女家門鎖匙，就心生歹念，偷配鎖匙，然後網購兩個針孔鏡頭，趁王女上班期間進入王女家中，在王女床頭及廁所洗手盆下方安裝針孔鏡頭，以偷窺王女並錄下短片收藏，還多次再進入王女家中為針孔鏡頭充電。