男子偷配女同事門匙入屋裝針孔鏡頭 半年偷拍逾300條私密短片

四川成都一名男子早前借走一名女同事掛有家門鎖匙的公交卡(類似香港「八達通」)，偷偷配了一套鎖匙後進入其家中，分別在床頭和廁所安裝兩個針孔鏡頭。女同事隔幾個月發現後，將針孔鏡頭拆除，又更換門鎖。沒想到男子竟重施故伎，結果在「登堂入室」時「斷正」被捕。警方在男子背包搜出兩個針孔鏡頭，並在其手機發現300多條女同事的私密短片。
男子多次入屋為針孔鏡頭充電
《成都商報》昨報道，成都錦江區人民法院近日審理了這宗案件。案情指，該名姓張男子去年3月借用姓王女同事的公交卡，見有公交卡掛著王女家門鎖匙，就心生歹念，偷配鎖匙，然後網購兩個針孔鏡頭，趁王女上班期間進入王女家中，在王女床頭及廁所洗手盆下方安裝針孔鏡頭，以偷窺王女並錄下短片收藏，還多次再進入王女家中為針孔鏡頭充電。
女同事發現針孔鏡頭後拆除
同年8月中，王女在公司聚餐期間談及發覺有人潛入家中安裝針孔鏡頭，又透露已將針孔鏡頭拆下，放在茶几。張男聞言再次進入王女家中，取走針孔鏡頭。王女隨後更換門鎖。
男子再次偷配鎖匙 入屋斷正
同年9月，張男見王女的新鎖匙掛在指甲鉗，就「借啲意」借用指甲鉗，再偷配新鎖匙。不過，當張男用新鎖匙進入王女住所，準備再次安裝針孔鏡頭時，王女的姓沈女室友剛好在家。沈女隨即報警。警方抵達後，在張男背包搜出兩部無線針孔鏡頭、偷配的鎖匙，以及在張男手機發現300多條王女的私隱片段。
法官：門匙等重要物品勿隨意交予他人
法院認為，張男多次非法侵入他人住宅，且通過安裝針孔鏡頭形式偷窺並錄製他人隱私，偷錄的短片達300多條，嚴重侵害他人私隱權，其行為已構成「非法侵入住宅罪」，故按《刑法》判處張男有期徒刑9個月。法官提醒，未經住宅權人同意、許可而進入他人住宅，即屬非法侵入住宅，最高可判囚3年，又呼籲民眾務必妥善保管家門鑰匙等重要物品，切勿隨意交給他人，以免被不法分子乘虛而入。