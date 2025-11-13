男子南寧地鐵月台「閃電開大」 5秒未擦屁股穿褲離開(有片)

網上流傳閉路電視影片顯示，事發於廣西南寧地鐵三號線「總部基站」站內月台。一名年約20多歲，戴眼鏡穿深色外套、手中拿着茶杯的男子，四處張望後走到扶手電梯及柱子之間的暗角，他再確認無人發現時，突脫下褲子蹲下大解，前後不足5秒便「完事」，未擦屁股便閃電穿回褲子揚長而去，再周圍觀看附近有沒有人。地上則遺下一團糞便。

官方回應：不遠處就有廁所

該影片引發關注，大多數內地網民對此行為表示不齒，不過也有人質疑是否廁所距離太遠。也有網民疑惑：「當眾拉屎已經敬他是一位勇士了，他居然連紙都不用。」事實上，男子當時所在的地方距離不到兩米就有衞生間的標識。

南寧地鐵服務熱線工作人員表示，事發後已及時清理了該區域並進行了消毒，針對整個事件正在進行調查核實中。地鐵工作人員回應稱，站台是有廁所的，該男子所在位置抬頭就是廁所指引標識，事後保潔及時到場清理，已第一時間對此事進行調查了，是男子個人行為，如果他需要幫忙工作人員會幫助的。