男子在西湖旁幫遊客「撈手機」　5.1單日可賺過萬元

五一連假的到來，讓大陸各大景點出現大量人潮，不只商家荷包賺得飽飽的，也有人從這波旅遊潮中，嗅到了獨特商機，一名男子在浙江西湖旁做起「幫遊客撈手機」的生意，一個手機收費1,500元人民幣（約1,700港元），在五一連假時，一天就可入袋過萬元。

這名40歲的男子來自湖南，原先是做鋼筋工程的，在2022年轉行做起潛水打撈，平時就穿着一件寫有「應急救援」的衣服，在西湖邊幫遊客打撈手機等貴重物品，視物品貴重程度，一單會收取1,500元到2,000元人民幣（約1,700到2,275港元）不等的費用，如果沒有成功撈起的話，價格砍半。

男子表示，在平常客流量不多的時候，一天的打撈需求大概在2到3單，但五一假期，西湖湧入了大量人潮，人群容易發生推擠狀況，相對的掉入水中的物品數也直線上升，每天可以接到5到6單，日賺過萬元。

不過對於這樣的收費，有遊客質疑價格太貴，是在趁火打劫，對此男子也回應，這項工作需要潛到水中，是高危行業，需要專業技能才能從事，扣掉設備需要花費的大量成本、自己家中還有妻小要扶養，其實月賺3萬元人民幣（約3.4萬港元）並不多。

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