男子帶B買奶粉換到PS5？老婆非常懷疑　獲藥房神助攻

PS5 Pro近日開賣，令不少男士十分雀躍。近日就有台灣網民在社交平台表示，她的丈夫帶著兒子到當地連鎖藥房「大樹藥局」購物，換了一部PS5回家，貼文引起轟動，但不少網民隨即心領神會，紛紛加入掩護行列，更有人聲稱自己就是幫她丈夫結帳的店員，甚至有人直接到大樹藥局門市想買奶粉、尿片換PS5，大樹藥局周二(12日)乾脆「弄假成真」，推出購物兌換PS5的活動，即日起至11月19日，購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」就能換一部PS5，限量10部，僅4小時就換光。

綜合報道，日前一名台灣網民在Threads貼出兒子與剛上市不久的PS5 Pro合照，並寫道「老公說帶兒子去大樹，換到這台？」貼文瞬間爆紅，不少網民秒懂其老公買遊戲機後故意說是兌換的行為，紛紛幫忙掩護：「是真的，我是幫他結帳的經理，凡是消費滿299都可以抽PS5 Pro」、「是的沒錯，我是那間大樹的店員，你老公中獎拿到了免費的PS5 Pro。」

網民大讚藥局「神助攻」一舉三得 但萬料不到，就連大樹藥局都出帖發佈活動幫手掩護，指「大家不要再問了，是真的」只要在店內購買36罐奶粉 + 20盒營養品再填寫 Google 表單並上傳發票即可兌換PS5 Slim一部，限量10名，先到先得。活動一出之後4小時已被換光，大樹藥局更表示「男人的友情是真的」。不少網民都大讚大樹藥局的「神助攻」該名人夫，既為自己做到品牌行銷作用，亦幫助其他人有藉口入手PS5。不過，有眼利網民發現，該人夫入手的是PS5 Pro，大樹藥局所送的卻是PS5 Slim，倘若有其他人想要重施故技就要自求多福。大樹藥局事後亦再加推抽獎活動，將送出PS5 Pro、Chanel手袋，以及特別獎Porsche 718，令一眾網民驚喜萬分。