男子忘帶手提電腦堅持下機　已滑行飛機返回致延誤3小時氣煞全機旅客

記者李宗芳／綜合報導 中國國際航空一班從北京飛往安徽合肥航班，傳出因旅客把手提電腦丟在機場堅持下機，導致已在滑行飛機從跑道返回，行程被延誤3小時，讓全機乘客氣炸。 網傳多段影片，機艙內乘客抱怨聲四起，向空服員表達不滿「他自己的決定，就要我們集體都在這等著」、「你簡直是開玩笑，你不能證明他有個筆記本落下來了」、「他已經下去了，我們甚麼時候能飛」，隨後全機乘客也被請下飛機，其中有人在登機口大爆發，向航空公司人員飆罵。

據悉，此事發生在19日晚，涉事客機編號CA1845航班一旅客稱中國國際航空丟在機場，已經滑行準備起飛的飛機停止起飛返回，導致延誤3個多小時。中國國際航空客服20日回應稱，一開始是天氣原因延誤，後來是旅客原因，不清楚是否是因乘客要拿回遺失在機場的手提電腦所致，強調滑行階段正常是不可以叫停的，但仍需要視當時發生的事情，看現場如何處置。 相關消息曝光，引發網友熱烈討論，批評堅持下機旅客「對自己不負責，也是對別人的不負責，建議拉黑，否則每每來那麼幾次，其他乘客的不便和損失誰買單？」「誰啊？公佈姓名」「如果一個普通人遺落手提電腦，你猜猜飛機會不會延誤？」