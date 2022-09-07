男子怒告遊戲商亂封號 法院：連續打機441小時「違反人類生理規律」

連續20天打機441小時，平均天22小時，正常人做到？北京一名姓徐男子是網絡遊戲《戰車世界》(內地稱《坦克世界》)忠實玩家，幾年來課金過萬元人民幣，自認其帳號屬「高經濟價值」，沒想到去年3月底突然被遊戲商以「監測到使用腳本(註：不修改遊戲數據，用電腦程式替代真人打機，以獲得最大遊戲利益)的違規行為」，永久封鎖帳號。
遊戲商：偵測到使用作弊及輔助外掛
徐男不服，要求遊戲商解封，但遊戲商強調，偵測到其使用作弊性質及輔助性質的外掛程式，妨礙遊戲公平，不能解封，亦不存在「誤封」問題。
男子入稟要求解封帳號 被法院駁回
然而，徐男堅持自己沒有「作弊」，還入稟北京互聯網法院，要求遊戲商將其帳號解封。結果法院根據遊戲商提供的數據——連續20天441小時幾乎無間斷打機、每小時遊戲局數達10局左右，斷定這種操作「遠遠超出普通正常操作範圍」，已經「違反人類生理規律」，且符合使用「腳本」的特點，裁定遊戲商並無侵害徐男遊戲帳號權益，駁回徐男的訴求。
不過，徐男為解封帳號堅持不懈，上訴到北京市第四中級人民法院。法院近日二審裁決，駁回上訴，維持原判。
資深玩家：一天打機幾小時已很累 何況連續20天每天廿幾小時？
《北京青年報》引述一名玩《戰車世界》12年的玩家表示，這款遊戲玩一局大約需時10分鐘，「正常玩的話，精神很緊張，要時刻盯著畫面，隨時注意對手的動向。以前上大學時，我每天玩個幾小時，就會覺得很累。現在，我隔幾天玩個兩三局，大概半小時左右就玩不動了。像徐某這樣連續20天，平均每天玩20多個小時的情況，正常人怎麼可能吃得消？」
法官：若人人打機都作弊 必然損害整個遊戲產業
法官就指出，網絡遊戲是現今民眾放鬆心情、休閒娛樂的重要渠道，玩家往往投入大量時間和金錢，以期獲得更好的遊戲體驗，但部分玩家為了快速升級而借助外掛、腳本等作弊程式，輕鬆取勝、獲得獎勵，這種行為既不符合誠信的社會主義核心價值觀，亦不符合法律規定的公序良俗原則，「倘若人人都通過作弊程式獲得成功與獎勵，那必然會對整個遊戲產業環境造成損害」。