男子怒告遊戲商亂封號 法院：連續打機441小時「違反人類生理規律」

北京有男子因使用作弊程式打機，被遊戲商永久封鎖帳號。圖為涉事網絡遊戲。(互聯網)

連續20天打機441小時，平均天22小時，正常人做到？北京一名姓徐男子是網絡遊戲《戰車世界》(內地稱《坦克世界》)忠實玩家，幾年來課金過萬元人民幣，自認其帳號屬「高經濟價值」，沒想到去年3月底突然被遊戲商以「監測到使用腳本(註：不修改遊戲數據，用電腦程式替代真人打機，以獲得最大遊戲利益)的違規行為」，永久封鎖帳號。

遊戲商：偵測到使用作弊及輔助外掛

徐男不服，要求遊戲商解封，但遊戲商強調，偵測到其使用作弊性質及輔助性質的外掛程式，妨礙遊戲公平，不能解封，亦不存在「誤封」問題。

男子入稟要求解封帳號 被法院駁回

然而，徐男堅持自己沒有「作弊」，還入稟北京互聯網法院，要求遊戲商將其帳號解封。結果法院根據遊戲商提供的數據——連續20天441小時幾乎無間斷打機、每小時遊戲局數達10局左右，斷定這種操作「遠遠超出普通正常操作範圍」，已經「違反人類生理規律」，且符合使用「腳本」的特點，裁定遊戲商並無侵害徐男遊戲帳號權益，駁回徐男的訴求。