男子扮嫖客持刀搶劫賣淫女5100元 被判囚10年：以為她不會報警

內地《瀟湘晨報》報道，浙江杭州一名24歲姓閆男子因收入微薄，無法支撐自己和同居女友的日常開銷和高昂房租，於是自以為高明的做了一件「大事」——扮嫖客上門搶劫賣淫女，認為對方絕對不會報警。

閆男上網搜索賣淫女，與目標人物約定時間和地點後，去年11月16日駕車去到對方住所，一入屋就亮刀指嚇對方，稱自己「要錢不要命」。賣淫女馬上取出所有現金，又按要求轉帳4,000元(人民幣，下同)，總共被搶走5,100元。

閆男得手後，馬上逃離現場，又更換裝扮、丟棄刀具，自認為計劃天衣無縫，無人識破。結果賣淫女報警後，警方第一時間透過路面監控，將還未進入家門的閆男拘捕。警方同時對賣淫女作出嚴正警告和深刻法治教育，賣淫女含淚表示，今次劫後餘生，不敢再做違法的事。

檢察官：任何身份都有權用法律維護合法權益

報道指，閆男被捕後仍感到不可思議，因為他深信自己搶的錢不多，而且賣淫女子本身犯法，怎會冒險報警。檢察官對閆男直言，作為案件的受害者，不論其身份是賣淫女還是普通民眾，都有權利報警，請求法律保護，切勿僥倖地以為對方有「特殊身份」就不敢、不會用法律維護自己的合法權益。

閆男最終在檢察官耐心講解相關法律和道理長達3小時後，自願認罪認罰。閆男因入室搶劫，本月14日被杭州市上城區法院判處有期徒刑10年，並罰款2萬元。報道評論稱，生活或許有時不盡如人意，但唯有靠自己的勞動與努力才能改變現在與未來。