男子曝光城管撕春聯 竟遭「跨省敲門」被迫「逃亡」 江蘇沛縣：誤會

農曆新年剛過，一名姓賈男子上周四拍攝到，江蘇徐州沛縣城管逐家逐戶撕走地舖門口的春聯。片段在網上曝光後隨即引起關注，有網民還致電該縣城管局查詢，獲告知這是「創建文明城市」行動，若覺得不合理可以投訴。事件持續發酵，賈男位於山東棗莊的老家更被懷疑來自沛縣相關部門人士「跨省敲門」，令賈母受到驚嚇，賈男亦被迫在外「逃亡」。至昨日，沛縣縣委、縣政府通報，一切源於誤會，並承認工作簡單化，已對相關責任人作出處分。
3名不明人士半夜敲門 旁人以為事主「犯罪」
內地傳媒報道，賈男所拍片段在上周五引起關注後持續發酵，未料上周六晚10時許，賈男突然接獲胞姊通知「躲一躲」，稱「有人要抓你」。賈男透露，當晚有3名操徐州口音人士到其棗莊老家敲門，惟當時只得母親在家，母親不敢開門，「他們就拿手電筒往我媽屋裡亂照」，翌日該3人再次去到其老家門口，幸母親因害怕而一早鎖門躲到鄰居家。該3人沒找到人，竟去鄰居家打聽，「我家鄰居是我本家的一位叔叔，當時3個人來了就問叔叔認不認識我，我孩子多大了，聽說我會寫稿子，想找我寫點東西」，叔叔為保護賈男而說「不清楚」。
報道稱，賈男隨後透過多方渠道證實，該3人來自沛縣，但確實身份及意圖不明。賈男之後幾日都不敢回家，輾轉濟寧、菏澤等地，手機關機，改用家人手機與外界聯繫，生活大受影響，母親和子女亦受到驚嚇。賈男直言「不明白自己做錯甚麼」要變成「逃亡」，希望回歸正常生活，「現在村裡人都以為我犯罪了，對我議論紛紛，孩子在學校裡有人以為他爸爸犯了甚麼事情」。
知情人士指敲門者想事主刪帖「無惡意」
相關報道「出街」後，有知情人士透露，該3名人士已經離開賈男老家，「他們的目的是降低(事件)熱度，讓他(賈男)協助刪帖，沒有惡意」。沛縣縣委、縣政府更發出通報，指經調查證實，沛縣龍固鎮城管在事發當日因應農曆新年後出現「佔道經營、亂貼亂畫、飛線充電」等現象反彈，而展開清理整治。
官方稱當日是清理破損春聯
通報指，6名城管當時發現，穿越鎮區的253省道旁，有部分商舖門上的春聯、「福」字破損、脫落，遂徵求現場商戶意見，在得到「可以清理」的答覆後，撕除其中73戶破損春聯、「福」字，保留了260戶整齊的春聯、「福」字，而在清除過程中，部分商戶尚未開門營業，「這部分商戶破損的春聯也被直接撕除」。通報直認，「工作中存在簡單化的問題，事前、事後均未通過適當方式向商戶說明情況」。
官方指相關人員不了解實情就回應「文明城市創建」
通報又指，網民向城管局查詢情況時，當值人員張某未了解事情原委就推諉應付回答「這應該是文明城市創建吧」等，批評張某「作風漂浮，未按工作流程詢問基本資訊，草率予以答覆，造成不良影響」。
官方承認工作方式簡單、作風不實 已處分相關責任人
通報承認，事件暴露出沛縣在城市日常管理和社會治理中，沒有貫徹好為民務實的原則，相關部門和人員存在思想認識偏差、工作方式簡單、工作作風不實、工作紀律不嚴等問題，縣委、縣政府已責成有關部門上門向商戶致歉，並按調查結果及有關規定，對涉事相關責任人作出通報批評、誡勉談話、政務警告等黨紀政務處分。
通報隻字未提跨省敲門 事主要求道歉
不過，網民都對官方通報「不收貨」，指當中隻字未提「跨省敲門」一事，認為當局應該向賈男及賈母道歉。賈男亦表示，當時覺得，就算「我們有理，但是我還是擔心受怕，如果被跨省帶走，那是能講道理的地方？」如今事件「塵埃落定」，官方通報卻未提「深夜跨省來我家的事，騷擾我家人的事，你們是不是也要給我和70多歲老母親一個道歉呢？」