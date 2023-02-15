男子曝光城管撕春聯 竟遭「跨省敲門」被迫「逃亡」 江蘇沛縣：誤會

農曆新年剛過，一名姓賈男子上周四拍攝到，江蘇徐州沛縣城管逐家逐戶撕走地舖門口的春聯。片段在網上曝光後隨即引起關注，有網民還致電該縣城管局查詢，獲告知這是「創建文明城市」行動，若覺得不合理可以投訴。事件持續發酵，賈男位於山東棗莊的老家更被懷疑來自沛縣相關部門人士「跨省敲門」，令賈母受到驚嚇，賈男亦被迫在外「逃亡」。至昨日，沛縣縣委、縣政府通報，一切源於誤會，並承認工作簡單化，已對相關責任人作出處分。

3名不明人士半夜敲門 旁人以為事主「犯罪」

內地傳媒報道，賈男所拍片段在上周五引起關注後持續發酵，未料上周六晚10時許，賈男突然接獲胞姊通知「躲一躲」，稱「有人要抓你」。賈男透露，當晚有3名操徐州口音人士到其棗莊老家敲門，惟當時只得母親在家，母親不敢開門，「他們就拿手電筒往我媽屋裡亂照」，翌日該3人再次去到其老家門口，幸母親因害怕而一早鎖門躲到鄰居家。該3人沒找到人，竟去鄰居家打聽，「我家鄰居是我本家的一位叔叔，當時3個人來了就問叔叔認不認識我，我孩子多大了，聽說我會寫稿子，想找我寫點東西」，叔叔為保護賈男而說「不清楚」。

報道稱，賈男隨後透過多方渠道證實，該3人來自沛縣，但確實身份及意圖不明。賈男之後幾日都不敢回家，輾轉濟寧、菏澤等地，手機關機，改用家人手機與外界聯繫，生活大受影響，母親和子女亦受到驚嚇。賈男直言「不明白自己做錯甚麼」要變成「逃亡」，希望回歸正常生活，「現在村裡人都以為我犯罪了，對我議論紛紛，孩子在學校裡有人以為他爸爸犯了甚麼事情」。