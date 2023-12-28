男子櫃員機提款竟夾6張「練功券」？閉路電視還原真相

據《澎湃新聞》報導，住在四川樂山的費先生稱，11月底他從銀行ATM提款機提取1500元人民幣，放了20多天後拿錢準備買東西並赴宴包禮金時，發現其中有6張竟是「點鈔練功券」。他強調，這筆錢由提款機提取後一直放在家中，懷疑從ATM領取時出了問題，於是找銀行討公道。費男強調，當初他分兩次提領，100元人民幣紙幣共15張，回家後只放在衣櫃內。

內地一名男子從ATM領了1500元人民幣（約1700港元），隔了20多天拿錢準備使用時，卻發現真鈔中夾雜6張「點鈔練功券」，銀行經閉路電視查證，指男子領的全是人民幣真鈔，懷疑該男子存放時遭人調包。

懷疑男子存放後被調包

仔細看費男手中6張點鈔練功券均為紅色票面，乍看確實與人民幣100元大鈔很像，但點鈔練功券正面卻是北京天壇圖案，而且還印有「點鈔練功技術比賽專用券」、「禁止流通」等字樣。

銀行翻查閉路電視，在與警方共同見證下，確定費男當初提領的都是真鈔。畫面顯示他領到錢後逐張點清楚，畫面中清晰可見每張鈔票都有真鈔圖案，而非「點鈔練功券」上的圖案。警方表示，費男所取出的1500元現金均為真鈔，有可能在存放過程中被人調了包。