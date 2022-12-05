男子網上自學中藥養生 網購「生附子」連服3日中毒險死

有病當然要睇醫生，否則食錯藥就手尾長！廣東珠海一名經常痛風的姓王男子，上網自學中藥養生知識後，為「祛濕排毒」而網購藥材「生附子」自行煎服，未料連服3天後突然暈倒，清醒後又出現口周、顏面、舌頭發麻，以及肢體無力、劇烈嘔吐等症狀，緊急送抵中山大學附屬第五醫院時，已陷入休克，心律極度紊亂，隨時有心跳驟停風險，經過一番搶救才逃出鬼門關。

醫生：過量服用生附子致急性烏頭鹼中毒

官媒「中國網」引述該院急診醫學科主任姚藍表示，王男是過量服用生附子，引發急性烏頭類生物鹼(簡稱「烏頭鹼」)中毒。姚藍指，此類中毒通常發病急、病情發展迅速，且沒有特效解毒藥物，一旦患者中毒，就要立即催吐，將胃部尚未完全消化的烏頭鹼排出體外，同時大量飲水，促進烏頭鹼在人體內的代謝，並召救護車盡快到有條件的醫院救治。姚藍又提醒，切忌擅自服用中藥，特別是有毒性的中藥。

純烏頭鹼口服0.2毫克即致中毒

報道介紹，烏頭鹼是指存在於川烏、草烏、附子等毛茛科烏頭屬植物中的一種生物鹼，可引起心臟和神經系統的毒性反應。烏頭鹼中毒則是因為上述中草藥加工不當或過量服用引起，口服純烏頭鹼0.2毫克即致中毒，3至5毫克可致死，病死率達15.1%；中毒後通常出現神經系統、心血管系統和消化系統症狀，包括面部、口周感異常和麻木，頭暈、頭痛、視力模糊、心悸、胸悶、四肢僵硬、大汗、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、抽搐、昏迷、休克及心臟驟停等。

衛生署網站：生附子不宜內服

根據衛生署中醫藥規管辦公室網站，「生附子」不宜內服，炮製後的附子亦需要先煎及久煎，更不宜過量，否則容易中毒，且生附子在市場上並不流通，多在產地將其加工成鹽附子、黑順片或白附片在市場銷售。