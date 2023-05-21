男子遭水泥塊及水龍頭砸死　北京法院判全棟大廈每一户都要賠1萬

記者鄒慈芸／綜合報道
據內地《中國青年報》5月21日所刊法律普及文章，2015年10月，一名男子經過一棟大樓時，突然被從高空落下的水泥塊和水龍頭砸中，送醫不治身亡，因為沒人承認是兇手，男子的家人最後將整個社區39戶居民告上法院，經過多年審理，北京市朝陽區人民法院於2021年公布判決結果。
當時男子的家屬將物業公司及3樓以上的39戶居民都告上法院，索賠400多萬人民幣(約446萬港元)，經過警方實地考察調查後，排除了因戶型及房屋出租問題，不可能有丟擲物品嫌疑的三戶，認定剩下36戶都有可能犯案。
最後法院判決，36戶居民要承擔每戶1萬元人民幣（約1.12萬港元）的補償責任，物業則須承擔8萬元人民幣（約8.92萬港元）的賠償責任。
官：不在家也不代表完全無辜
不過對於這樣的結果，許多住戶深感不滿，他們在法庭上以「事發時不在家」、「家裡窗戶有護欄不能向外扔東西」、「家中僅老人小孩，沒力氣拋物」等理由，提出抗辯。
不過法院認為，由於無法確定砸到男子的物品，是從大樓外側掉落，還是人為拋下，因此就算不在家，也不能代表是完全無辜的，所以大家需要一起承擔賠償金。
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