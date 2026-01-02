男子長期穿破損羽絨服　確診「羽絨肺」呼吸衰竭

內地媒體報道，福建一名男子因每天穿從網購平台購入的平價破損羽絨服超過12小時，導致吸入羽絨微粒引發過敏性肺炎，甚至出現呼吸衰竭。 連續四周 每天穿超過12小時 報道指，該名福建男子因呼吸困難就醫，檢查顯示其血氧飽和度已低至85%，並出現呼吸衰竭，最終被確診為過敏性肺炎。據了解，該男子連續四周每日穿著羽絨服超過12小時，該外套為網購商品，內襯早已破損，每次身體活動時都有羽絨纖維從隙縫處溢出，男子長期反覆吸入後，最終引發肺部發炎反應，引發過敏性肺炎，甚至出現呼吸衰竭，確診患「羽絨肺」。



福建省人民醫院急診科副主任醫師邵丹指出，羽絨含有微小蛋白顆粒，持續吸入肺泡後，即便是非過敏體質者，也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此也被稱為「羽絨肺」。 避免穿內襯破損衣物 四川省成飛醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曾雪梅指出，「羽絨肺」的症狀通常在接觸羽絨製品後數小時出現，症狀主要為持續性乾咳、活動後氣短、胸悶，以及乏力，易被誤認為感冒或支氣管炎。若持續曝露，可能出現呼吸困難、血氧飽和度下降（如降至85%以下），甚至呼吸衰竭，症狀在脫離環境後可能緩解。

存放空氣流通處 醫生認為，民眾應避免長期穿著內襯破損、羽絨外露的衣物，在選購時更應注重衣服品質，且應定期清洗、並存放在空氣流通處，減少羽絨纖維在空氣中積聚。專家也指建議優先選擇標示「高清潔度羽絨」、「羽絨含量≥90%」的產品，穿著時若發現鑽絨、布料破損應及時處理，切勿將就穿著。