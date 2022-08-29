男子領養拉布拉多後威脅「賣給狗肉店」 勒索原主人3000元

偽愛護動物人士令人防不勝防！深圳一名姓陳女狗主因工作太忙，不想2歲的拉布拉多獨留家中太過孤獨，近日在網上發布開放領養信息，希望有更多空閒時間的愛護動物人士來領養，沒想到一個不慎，遇上一名領養狗隻後以「賣給狗肉店」威脅勒索原狗主的「慣犯」，被勒索3,000元(人民幣，下同)。狗狗現時下落不明，相信已經凶多吉少。陳女已經報警。涉事男子則聲稱，領養之後狗就歸他所有，「想賣點錢也很正常」。

內地「極目新聞」報道，陳女本月18日在二手交易平台發布領養廣告後，一名男子聯絡稱想領養。經詳談後，陳女發現對方也有養狗，且領養態度誠懇，於是約定本月21日由男子接走狗狗，而陳女只「意思意思」收取8.8元「領養紅包」。 男子聲稱「錢到狗到」 否則當晚殺狗 然而，到領養當天，男子未有出現，只叫朋友與陳女交接，之後也沒有按約定，拍攝狗狗到埗的短片給陳女，僅在翌日回應稱已將狗賣出。陳女大感震驚，不斷要求男子將狗歸還，強調「你想要錢，我可以給你」，結果男子提出要3,000元「贖金」，聲稱「錢到狗到，只限當晚，否則叫別人把狗殺了」。

涉事男子為虐狗賣狗「慣犯」 未知是否有更多個案 報道指，3,000元對陳女來說並非小數目，陳女遂另闢蹊徑救狗。上網搜索相關資料後，陳女發現男子不止勒索她一個人，還曾在佛山、東莞等地領養狗隻後威脅勒索狗主。 根據其他受害者資料，男子專在二手平台「閒魚」找狗領養，而且都不會親自接狗，「是叫快車(網約車)去主人那把狗接走」，當狗主要求看狗狗短片時，才露出真面目，今年5月曾將一隻哥基狗賣給狗肉店，還曾鞭打一隻拉布拉多再勒索原狗主5,000元，「主人遲疑了一天，馬上拉布拉多已經被送到狗肉館了」。涉事男子更曾挑釁原狗主，稱要傳送狗狗被劏殺的短片。受害者又指，除了上述個案，實際不知道還有沒有更多小生命被涉事男子殘害。