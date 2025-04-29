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中國
2025-04-29 19:00:26

男子「開自動駕駛」停靠高速公路停費站睡覺　被查出醉酒駕駛吊銷車牌

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男子「開自動駕駛」停靠高速公路停費站睡覺　被查出醉酒駕駛吊銷車牌

男子「開自動駕駛」停靠高速公路停費站睡覺　被查出醉酒駕駛吊銷車牌

貴州一名男子酒後還想開車回家，啟動了車子的「自動駕駛功能」後飆上高速公路，但因不勝酒力後來睡著了，車子停在收費站引路，警方到場後叫了10分鐘司機才醒來。

九派新聞等綜合報道，近日，貴州畢節，一名網約車司機張先生駕車行駛到畢威高速野馬川收費站引路時，發現前方一輛SUV車突然停下後，沒有移動。

他下車察看發現，SUV司機竟然頭低低地睡著了。

張姓司機酒後開啟自動駕駛，車子停在路上。 張姓司機睡覺，需要10分鐘才醒來。 張姓司機承認酒後開啟自動駕駛。 張姓司機承認酒後開啟自動駕駛。

張先生嘗試呼喊，對方卻沒有任何反應。在聞到車內有濃烈的酒味後，張師傅隨即報警求助。民警到達後呼叫了近十分鐘，同樣姓張的涉事司機才迷迷糊糊睜開了眼。經過酒精呼氣測試，張男涉嫌醉酒駕駛。據張男交代，當晚他喝了酒，啟動了車輛的自動駕駛功能，他直接駕車上路。結果快到收費站排隊繳費時，酒勁上來直接睡著了。

調查後證實醉酒駕駛

經過抽血鑒定，張男每100毫升血液中含199毫克酒精，屬於醉酒駕駛。目前，張男已經被立案調查，不僅駕照被吊銷，還將承擔刑事責任。

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張男的行為非常危險，因為自動駕駛功能並不是萬能。2024年12月4日，江蘇南京也有一名司機，酒後使用輔助駕駛功能，結果引發交通意外。他上車就呼呼大睡，結果車子自動駕駛模式開到一半，直撞向收費站的安全島，現場爆出火光，車輛嚴重毀損並翻車，司機奇蹟只有輕傷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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