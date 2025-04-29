男子「開自動駕駛」停靠高速公路收費站睡覺 被查出醉酒駕駛吊銷車牌

貴州一名男子酒後還想開車回家，啟動了車子的「自動駕駛功能」後飆上高速公路，但因不勝酒力後來睡著了，車子停在收費站引路，警方到場後叫了10分鐘司機才醒來。

據《九派新聞》等綜合報道，近日，貴州畢節，一名網約車司機張先生駕車行駛到畢威高速野馬川收費站引路時，發現前方一輛SUV車突然停下後，沒有移動。

他下車察看發現，SUV司機竟然頭低低地睡著了。