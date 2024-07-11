男童商場內攀扶手電梯「被帶走」　同伴救援失敗終墜樓

據多家內地媒體報導，近日，有網友分享影片稱，內地湖南省婁底兩名男孩7日在百貨公司扶手電梯處玩耍時，其中一名男孩不慎被電梯扶手帶走，並從高處墮下。當地機關工作人員表示，男童目前仍在加護病房搶救，相關單位已經介入調查。
同伴覺察危險立刻救援
網傳監控影片顯示，一名紫衣男孩與一名綠衣男孩在商場扶手電梯口閒聊，其中的紫衣男孩不慎坐上電扶梯的扶手，被正在運行的扶梯帶走。綠衣男孩覺察到危險，立刻衝向同伴想把他拉回來，但未能夠拉住。
與此同時，附近一名身穿白色洋裝的女生也注意到了這一幕，她立刻跑過來想要幫忙。但遺憾的是，當她趕到事發地時，男童已從高處墜落，摔到樓下地板後昏迷。
對此，有網友評論提醒「一定要隨時看著孩子，不准他們玩危險的」，並表示「這怪不了商場，但是處於人道主義，商場應該給予一些幫助」。另有人稱，「綠衣小孩反應快也知道危險馬上想救人」，可惜晚了一步。
還有網友質疑官方「小孩打鬧」的說辭，認為根據現場監控影片顯示，兩人在商場內並未打鬧，而是在閒聊，紫衣小孩因坐上電梯扶手而墜樓，綠衣小孩嘗試救同伴但未來得及，建議官方用詞謹慎，以免引發針對綠衣男孩的網路暴力。
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