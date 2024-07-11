男童商場內攀扶手電梯「被帶走」　同伴救援失敗終墜樓

網傳監控影片顯示，一名紫衣男孩與一名綠衣男孩在商場扶手電梯口閒聊，其中的紫衣男孩不慎坐上電扶梯的扶手，被正在運行的扶梯帶走。綠衣男孩覺察到危險，立刻衝向同伴想把他拉回來，但未能夠拉住。

據多家內地媒體報導，近日，有網友分享影片稱，內地湖南省婁底兩名男孩7日在百貨公司扶手電梯處玩耍時，其中一名男孩不慎被電梯扶手帶走，並從高處墮下。當地機關工作人員表示，男童目前仍在加護病房搶救，相關單位已經介入調查。

同伴覺察危險立刻救援

網傳監控影片顯示，一名紫衣男孩與一名綠衣男孩在商場扶手電梯口閒聊，其中的紫衣男孩不慎坐上電扶梯的扶手，被正在運行的扶梯帶走。綠衣男孩覺察到危險，立刻衝向同伴想把他拉回來，但未能夠拉住。

與此同時，附近一名身穿白色洋裝的女生也注意到了這一幕，她立刻跑過來想要幫忙。但遺憾的是，當她趕到事發地時，男童已從高處墜落，摔到樓下地板後昏迷。