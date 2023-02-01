男童捉海鷗強塞入罐 父母從旁協助稱要「拍照片」

雲南昆明滇池旅遊度假區海埂大壩昨日出現恐怖遊客，有目擊者拍攝到，一名男童捉到一隻海鷗後，試圖將海鷗塞入一個透明膠罐帶走，但海鷗頭被塞罐內後，肚腩卡住，無法整隻塞入。男童父親遂從旁協助，其母親亦在旁指導「你抓牠翅膀」，並對旁人喝止「趕快放了」時聲稱「我就讓他拍個照片」。一家三口「努力」多時，見旁人多次制止又實在無法將海鷗塞入罐才放手。

男童多次捉海鷗 景區：已通知森林公安

目擊者指，男童之前也捉了一隻海鷗，被制止後放開了，自己就去找保安過來，沒想到回到現場發現男童又捉了一隻海鷗，就是片中情況。男童再被制止後放開了海鷗，沒想到見保安離開現場後，又再嘗試捉了幾次，但都不成功。

昆明滇池旅遊度假區管委會工作人員表示，已將事件告知森林公安。相關保安公司則回應稱，保安沒有執法權，只能勸阻遊客不要捉海鷗。

網民：把這熊孩子塞瓶子裡

網民都對這一家三口的行為感到殘忍兼無語，稱「可不可以培訓過再當父母，荼毒下一代！」、「從孩子身上看到家長的樣子」、「把這熊孩子塞瓶子裡」、「一家子，基本常識都沒有，就別出來禍害世界了」、「請列入景區黑名單」、「素質很重要，希望每個人都有」，並認為事件反映「父母對於無辜生命的漠視」，斥「放塑膠瓶裡會憋死吧？拍照片在哪都能拍」。