男童故意按停商場扶手電梯致女童跌傷 女童媽：對方情況特殊 選擇諒解(更新)

【18/8 15:25更新】 女童母親表示，經醫院鑑定，女兒屬「輕微傷」；昨晚報警後，已尋獲涉事男童及其家長，但發現男童「是位特殊孩子，今年10歲，還不會說話，智力上也存在障礙，孩子媽媽不在了，爸爸沒要他，是爺爺奶奶帶的」。女童母親指，由於情況太特殊，還存在無法溝通的情況，但自己報警初衷只是希望對方道歉，在涉事商場物業管理處、男童及其家長道歉後，「我們選擇諒解他」。女童母親呼籲，「希望以後這個家長能看管好自己的小孩，也提醒我們孩子要時刻分秒都要看好」。

【17/8 17:30更新】深圳一個商場昨日發生一場扶手電梯意外，一名男童蹦蹦跳跳離開扶手電梯後，明知扶手電梯上有人，還蹲下來按「緊急剎停」掣，導致扶手電梯上的一名女童倒頭跌落扶手電梯，造成胸口擦傷，腳部腫脹。從閉路電視可見，男童見女童跌傷後，竟然還拍了一下手。女童母親大怒，揚言報警。

女童母：找不到男童與家長

內地傳媒引述女童姓李母親指，當日女兒跌倒後，指是有男童按停電梯所致，但商場保安聲稱是女童先跌倒，電梯才被按停。李女不相信女兒說謊，要求翻查閉路電視，結果揭發該名男童的惡行。閉路電視片段還可見，事後男童與家長在一旁看了一會熱鬧。李女表示，到想找男童及其家長算帳時，已不見其蹤影，目前還未找到人。

商場：對孩子嬉鬧不好太多干涉

商場工作人員則表示，對於「孩子互相嬉鬧」，商場保安不敢太過干涉，而事後已經對扶手電梯各方面加強管控。