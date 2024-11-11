男童超級市場跌倒昏迷　母親質疑無人協助　赴店破壞一地生果

男童超市奔跑跌倒致昏迷 母親質疑無人協助 赴店破壞一地生果

湖南長沙一名11歲男童，上個月在超級市場奔跑，不小心跌倒，被診斷為腦震盪。男童母親質疑，孩子摔倒時沒有工作人員上前扶起，稱兒子仍在昏迷中，於是回到超市破壞產品想要「討說法」。 根據《紅星新聞》，近日一段「男孩在超市摔倒後母親砸店」影片在網上瘋傳。畫面顯示，一位女士將店內的商品狠狠扔在地，地上散落一些水果。據悉，事發地點位於湖南長沙的盒馬鮮生梅溪青秀店。

據該女士的說法，她宣稱自己的孩子在超市摔倒後，店內沒有人員提供幫助，孩子還在昏迷。影片中的病歷顯示，摔倒的是一名11歲男童，「前天（10月19日）晚上9點多摔傷右側肢體、頭部，有意識喪失或昏迷十餘秒，無噁心嘔吐」，初步診斷為「多處損傷、腦震盪、頭皮血腫」，檢查顯示顱內暫未見明顯外傷性異常。 根據閉路電視畫面，男孩在超市內奔跑突然摔倒，整個人面部朝下，倒在地上數秒都未起身，期間有一人曾上前觀察他的情況。 超市稱男童自己站起表示沒事 11月9日，超市門市工作人員曾回覆媒體稱家長表述不屬實。該工作人員表示，當時有工作人員關心孩子的情況，並詢問是否要聯繫家長或送到醫院，孩子自己站起表示沒事並離開。

雙方協商未共識 11月10日，門市店員稱，此事已在和孩子家長協商了，其他情況並不清楚。當日中午，盒馬鮮生相關工作人員回應稱，家長到門市討說法的情況屬實，擔心孩子的心情可以理解，但建議走正常途徑協商解決問題。事發後，門市一直跟進處理此事，但雙方協商未達成一致。 對此，報導引述北京京本律師事務所主任律師連大有指，商場作為經營場所，必須確保其提供的商品和服務符合保障人身、財產安全的要求。若消費者在商場內因商場的過失導致受傷或財產損失，商場需承擔相應的法律責任。但孩子作為限制行為能力的人，其父母作為監護人未盡到監護責任，也應承擔相應責任。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章