男童進店故意踢11個月嬰兒　家長拒道歉：找我律師

記者李宗芳／綜合報道

大陸廣東廣州一名女子日前帶兒子進商店買水，趁大人不注意之下，男童竟故意踢了老闆娘年僅11個月大的女兒一腳，導致嬰兒嚎啕大哭，事後老闆娘拿出監視影片要求對方給個交代，不料男童母親竟拒絕共赴醫院檢查，甚至回「去找我律師」惹怒一眾網友。

男童母拒絕帶女嬰去醫院檢查

據《搜狐千里眼》報道，事情發生在5月27日，女嬰母親王女士稱，本來不知道女兒哭是因為被踢了一腳，是查看監視器畫面才知道。影片中，老闆娘王女士轉身準備離開時，男孩母親突然插話稱「你進去幹嘛？我走了囉」，隨着她話音的落下，地上的女兒突然哭鬧起來，這讓王女士非常著急，立刻沖到女兒身邊，抱起孩子試圖讓她停止哭泣。原來戴著頭盔的男孩走進店，轉身之後毫不猶豫地抬起腳來，狠狠地踢向坐在地上的女嬰，導致女嬰頭猛地往前一晃，開始放聲大哭，男孩媽媽則問男孩，「怎麼了？你有沒有嚇到小妹妹？」

看到影片後的王女士十分憤怒，找上男孩媽媽討個說法，表示女嬰「被踢的部位是脖子」，對方非但沒有教育孩子，也沒問半句關心女嬰傷勢，就算讓兒子道歉，男童也是一副不情不願、嬉皮笑臉的模樣。王女士認為對方家長沒有誠意，便要求一起去醫院檢查，卻被男孩媽媽拒絕，只好報警處理。警方到場後希望雙方進行調解，沒想到男孩媽媽說「不用調解，你找我的律師」，然後直接離開，讓王女士當場傻眼，不敢相信一個家長能維護孩子作惡到這種程度。相關新聞登上網路熱搜，引發不少網友怒批這對母子家庭教育太失敗，「倆大耳刮子上去應該就老實了，看著就氣人」、「這可不是維護，那是教子作惡」、「這小孩兒長大以後把他父母殺了我都不稀奇」。

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