留學生離奇墜樓亡魂斷新加坡 父親誓用一生尋找真相

20歲內地女生李佳軒留學新加坡8年，畢業不到10天之際離奇墜樓死亡。她的父親前往新加坡，但未能了解到原因，新加坡警方稱案件辦理時間或許需要3至6個月。 據《極目新聞》5月28日晚報道，20歲的李佳軒來自浙江省寧波，去世前在新加坡留學，距離畢業不到10天。她的母親於2015年病逝，2016年，她的父親李先生拿出所有積蓄送她去新加坡讀國際學校。今年5月，李佳軒在新加坡加拿大國際學校完成所有IB課程及其考試，並申請了到香港、澳門以及澳洲多間學校進修，正等待入學結果。 李先生稱，21日晚他還和女兒打過視訊電話，一起處理申請進修事項，女兒看上去沒有任何不妥。他了解在5月23日凌晨2點左右，女兒還跟兩名好友線上聯繫。

無緣出席6月1日畢業典禮 李先生看來，女兒在新加坡留學已有8年，起初會抱怨當地氣候、生活等瑣事，幸寄宿家庭對她很好，後來她完全適應了新加坡的生活。到去世前，女兒已完成所有考試、大學入學申請，學業上沒有任何壓力。感情方面，她有一個交往了半年以上的男友，是同校學生，來自廣西省。「我女兒親口告訴我，6月1日就『解放』了，想去哪裡就去哪裡。」李先生說，原訂女兒的畢業典禮是6月1日，他早已訂好了前往新加坡機票和酒店，準備等畢業典禮結束就和女兒一起回中國，他還準備了6個大箱幫女兒搬行李。他和女兒商量好了，她回國後就去學車，如果被大學錄取了，他還要提前幫女兒安排入學事宜。 然而，5月23日下午，李先生從女兒在新加坡的監護人處得知女兒墜亡的不幸消息：當天早上7時許，在居所相鄰單元的底層天井處，清潔工發現了李佳軒的遺體。李先生隨即從寧波趕往新加坡，與辦案的警察接洽，查看了女兒墜樓亡的現場。