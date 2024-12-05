留遺書稱不想聽天由命 瓊瑤家中輕生 終年86歲

著名作家、《還珠格格》作者瓊瑤(圖)昨日驚傳死訊，終年86歲。台灣傳媒報道，警方接報淡水某住宅單位有婦人輕生，救護人員到場後發現是瓊瑤，身旁留有遺書，稱「不想聽天由命」。驗屍結果為一氧化碳中毒。瓊瑤於上月28日曾在社交平台發文悼念亡夫，並提到歌曲《不如歸去》，被指已有「離意」。

瓊瑤63歲兒子表示，昨中午著秘書回家看看，發現瓊瑤輕生，立即報警，救護人員抵達時發現瓊瑤已無呼吸心跳。消息傳出後，瓊瑤的社交平台再度更新，由秘書淑玲貼出她的遺書。瓊瑤用「翩然」形容自己的離去，著大家不要傷心，指死亡是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。她不想聽天由命，因此她想自己「作主」；「人老了，都要經過一段很痛苦的『衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治』的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴『插管維生』的『臥床老人』！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的『死亡』。」

6天前發文憶亡夫 曾與對方子女爭論插喉 瓊瑤離世前6天曾發文懷念亡夫平鑫濤，「你去世已經五年半，加上臥床人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年！我終於可以再度面對我們那些美好的『當下』、『那間病房』、『花塚』、『在朋友家逗猫』和其他種種……很坦白的承認：『我多麼多麼的想你！』好的你，壞的你！」她提到歌曲《不如歸去》，這首歌是她作詞，並由老拍檔、兩天前過世的劉家昌作曲。 瓊瑤與皇冠文化集團創辦人平鑫濤結婚39年，是對方第二任妻子，平鑫濤前妻曾斥瓊瑤是第三者。平鑫濤於2016年因病入院、2019年離世。2017年瓊瑤曾因丈夫插鼻胃管一事與平鑫濤的子女意見相左，瓊瑤曾公開丈夫病情，指他患失智症，冀尊重他意願、走得有尊嚴，反對插喉。瓊瑤最終妥協，但雙方關係決裂，瓊瑤一怒之下帶著自己所有著作的版權離開出版社。

《還珠格格》風行多地 9歲發表首篇小說 瓊瑤本名為陳喆，籍貫湖南衡陽，1938年生於四川成都，其後舉家遷居台灣。她是家中長女，父母分別為大學語文教授及中學語文教師。瓊瑤讀書成績一般，沒考上大學，但從小具備寫作才華，9歲已發表第一篇小說《可憐的小青》。 瓊瑤身兼作家、編劇、影視製作人、作詞人多職。多部小說作品被改編為膾炙人口的電影或電視劇，包括《還珠格格》三部曲、《一簾幽夢》及《梅花三弄》系列。她25歲出版首部小說《窗外》即成百萬暢銷書，改編電影後捧紅影后林青霞；其作品改編的電影《庭院深深》和《女朋友》亦分獲第9及第12屆金馬獎優等劇情片獎。98年《還珠格格》劇集在中港台取得收視冠軍，亦攻佔日韓和東南亞市場。《瓊瑤經典全集》共有65本著作。